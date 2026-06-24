У Путіна запанікували після саміту G7: політолог пояснив, що означає заява Кремля

У Кремлі дедалі нервовіше реагують на сигнали зі США. Політолог вказав на ознаки страху Москви та спроби виграти час для нових сценаріїв.

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Кремль змінив тон щодо Трампа - Росія побачила небезпеку після саміту G7 / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Ключові тези:

Москва втрачає впевненість у своєму впливі на Дональда Трампа

Політолог вважає, що Росія почала свідомо затягувати час у перемовинах

Затримка візиту Віткоффа та Кушнера може бути вигідна росіянам

Після саміту G7 у Кремлі продемонстрували помітне невдоволення зміною міжнародного порядку денного та поверненням уваги США до російсько-української війни. Про це, зокрема, свідчить заява помічника президента РФ Юрія Ушакова, який звинуватив у нібито "накачування шкідливими ідеями" Трампа. Про це повідомив керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович в інтерв'ю Главреду.

На думку політолога, реакція Москви свідчить про те, що там уважно стежать за змінами у підходах Вашингтона та не приховують занепокоєння можливими наслідками.

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"Так, загроза для них є. Гадаю, вони її бачать, тому саме так і реагують. Вони бачать, що ситуація змінюється. Вони прямо наїхали на Трампа. Пролунала фраза про те, що Трампу "поїздили по вухах", тобто нібито щось йому нав’язали", — зазначив Рейтерович.

Експерт звернув увагу, що подібна риторика може свідчити про втрату Кремлем впевненості у власному впливі на американського політика. За його словами, російська сторона звикла вважати себе одним із ключових гравців, здатних формувати позицію Трампа щодо міжнародних питань.

"Але ж це не тільки їхня прерогатива — щось вкладати Трампу у вуха. Видно, що в них є роздратування й певний страх. Їх дуже влаштовувала історія з Іраном, але вони розуміли, що коли вона закінчиться, Трамп знову повернеться до російсько-української війни", — наголосив він.

Окрему увагу політолог приділив тому, з якими результатами Росія підходить до нового етапу контактів зі США. На його переконання, Кремль не має вагомих аргументів, які могли б продемонструвати успіхи російської стратегії.

"І виявилося, що на момент повернення Путіну, за великим рахунком, немає чого показати Трампу. Він не може сказати, що у нього все під контролем і що Росія переможно наступає. Навпаки, виявляється, що "король голий"", — сказав Рейтерович.

У цьому контексті співрозмовник не виключає, що деякі дипломатичні процеси можуть свідомо сповільнюватися російською стороною для пошуку більш вигідних сценаріїв.

"Можливо, навіть затримка візиту Віткоффа та Кушнера пов’язана саме з цим. Росіяни починають тягнути час, шукати нові механізми та варіанти для себе. У будь-якому разі зараз події прискорилися. Гадаю, щотижня ми дізнаватимемося щось нове в цьому контексті", — підсумував Рейтерович.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо ініціативи по мирним переговорам. Він підкреслив, що зустріч на полях G7 може стати платформою для обговорення завершення війни і має підтримку західних партнерів, тому це питання залишатиметься в центрі дипломатичних зусиль. Наразі реакція Кремля залишається стриманою.

Зазначимо, речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу висловив різку критику позиції європейських країн щодо переговорів. За його словами, умови участі Європи мають бути переглянуті, і це, на його думку, впливає на перспективи залучення західних столичних політиків до діалогу.

Як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Сергій Лавров висловив оцінку щодо готовності Росії до переговорів. Лавров наголосив на нібито готовності до відновлення діалогу і розкритикував політику США.

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Про персону: Ігор Рейтерович Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА". У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України". Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.

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