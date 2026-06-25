Рубіо розкрив правду про "угоди" Трампа і Путіна на Алясці: що насправді відбулося

Рубіо розкрив деталі переговорів між Трампом і Путіним на Алясці.

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Рубіо спростував заяви російськимх чиновників / Колаж: Главред, фото: Білий дім, скріншот з відео

Про що сказав Марко Рубіо:

Жодних таємних угод між США та Росією на Алясці не укладали

Зустріч Трампа і Путіна закінчилась лише пропозицією, а не договором

Заяви російських посадовців про нібито досягнуті домовленості між Вашингтоном і Москвою після зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна на Алясці не відповідають дійсності. У Державному департаменті США наголосили, що жодних формалізованих рішень щодо припинення війни РФ проти України тоді не було ухвалено. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо на брифінгу після зустрічі міністрів закордонних справ Ради співробітництва Перської затоки.

Під час спілкування з журналістами держсекретаря попросили прокоментувати заяви російської сторони про нібито невдоволення Москви виконанням домовленостей, які, за її версією, були досягнуті під час переговорів на Алясці. Американський посадовець категорично відкинув такі твердження.

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"На Алясці не було жодної угоди. На Алясці була пропозиція. Але це ніколи не було угодою. Якби у нас була угода — війна б уже закінчилася", — повідомив Марко Рубіо.

Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Таким чином, у Вашингтоні фактично спростували поширений російськими чиновниками наратив про існування якихось прихованих домовленостей між США та РФ щодо майбутнього війни в Україні. За словами Рубіо, переговорний процес не завершився конкретним результатом, який можна було б назвати угодою.

Окремо держсекретар наголосив на позиції адміністрації Трампа щодо можливого посередництва у врегулюванні конфлікту. Він дав зрозуміти, що Сполучені Штати не відмовляються від дипломатичних зусиль, якщо вони можуть сприяти припиненню бойових дій.

"Ця війна виснажує Європу, особливо Україну. Війна дедалі виснажує Росію. Тож, якщо ми готові зробити крок вперед і зіграти конструктивну роль, якщо вона для нас є, об'єднати сторони та довести цю війну до кінця, саме це президент намагався зробити вже півтора року, але угоди на Алясці не було", — підсумував він.

Аляска / Інфографіка: Главред

Дивіться відео заяви Марко Рубіо:

/ Скріншот

Коли переговори можуть відновитись - коментар експерта

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що саме дії Сил оборони України, зокрема удари по території Росії, впливають на зміну переговорних позицій між Києвом і Москвою.

За його словами, якщо найближчим часом сторонам не вдасться перейти до реальних мирних перемовин, Україні доведеться чекати нового сприятливого моменту для переговорного процесу. На його думку, таке вікно можливостей може з’явитися не раніше завершення весняно-літньої наступальної кампанії російських військ.

"Це додаткове вікно можливостей восени, коли, ймовірно, Трамп може взяти більш активну участь перед виборами до Конгресу. Якщо цього не станеться, то це перехід у дуже складну зиму, і тоді перемовини, ймовірно, зсунуться вже на весну наступного року", - констатував він в ефірі Еспресо.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував провести зустріч з Володимиром Путіним на полях саміту G7. Він зазначив, що зустріч на саміті G7 як майданчик з участю США і Франції може створити умови для обговорення завершення війни. Позиція залишилась незмінною.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Зеленським висловив враження від останніх подій на фронті. За його словами, посилення тиску на Росію і визнання військових успіхів можуть змусити Кремль повернутися до переговорів.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський наголосив на важливості визначення формату майбутніх переговорів. Президент звернув увагу на необхідність гарантій безпеки і підкреслив, що переговори за участю США повинні передбачати чіткі механізми забезпечення безпеки для України та оперативне узгодження процедур.

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Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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