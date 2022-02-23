Байден попередив Зеленського, що Росія атакує Україну протягом 48 годин - іноЗМІ

Байден вважає, що Путін нападе протягом двох днів / Reuters

Адміністрація президента Джо Байдена поінформувала президента України Володимира Зеленського про оцінку розвідки, яка з'ясувала, що Росія готується провести повномасштабне вторгнення в нашу країну протягом наступних 48 годин.

"Президент України був попереджений, що Росія, швидше за все, почне вторгнення протягом 48 годин на підставі розвідувальних даних США", - повідомив Newsweek офіційний представник США .

Також наголошується, що сьогодні вранці Росія порушила повітряний простір України, здійснивши нетривалий політ над Україною, можливо, розвідувальним літаком.

"Путін не може довше тримати так багато військ в польових умовах", - сказало ще одне джерело.

За словами представника американської розвідки, оцінка Пентагону включає російські авіаудари, крилаті ракети і наземне вторгнення.

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Передбачається, що вторгнення буде включати в себе не тільки наступ з утримуваного промосковськими повстанцями регіону Донбас на сході, куди в понеділок були відправлені Додаткові російські підрозділи, яких Москва називає "миротворцями", а й великий наступ на Київ від північного кордону з Білоруссю, де російські війська нещодавно провели спільні навчання зі своїм союзником.

Також в США стверджують, що операція почнеться з кібератаки, за якою піде наземне вторгнення, і воно, ймовірно, відбудеться вночі.

Росія вводить війська на Донбас

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою "ДНР"і " ЛНР". З ними підписані "договори про дружбу".

Після цього Росія почала вводити війська на окупований Донбас.

22 лютого російський парламент ратифікував "угоди" Росії і "ЛДНР". Їх підписав Путін. Росія, таким чином, офіційно визнала "державність ""ДНР"і " ЛНР".

Рада Федерації РФ надала президенту Володимиру Путіну право використовувати війська за кордоном для запуску військових підрозділів на окуповані райони Донбасу.

Україна готується оголосити надзвичайний стан на всій території країни, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє такий режим.