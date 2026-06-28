Словаччина не платитиме за війну в Україні: Фіцо зробив різку заяву перед самітом НАТО

Головне з новини:
- Фіцо блокує допомогу Україні від Словаччини
- Словацька делегація поїде без військового мандату
- Прем'єр Словаччини нібито боїться Третьої світової
Словаччина планує максимально дистанціюватися від нових пакетів підтримки для України на прийдешньому саміті Альянсу. Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо офіційно заявив, що виступає категорично проти надання Києву як фінансової, так і військової допомоги. Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.
Делегація без повноважень
За інформацією журналістів, Фіцо налаштований рішуче і збирається відправити словацьку делегацію до Анкари (Туреччина) із "зав'язаними руками". Протягом цього тижня очільник уряду проведе серію зустрічей із посадовцями, аби юридично позбавити представників Словаччини мандату на схвалення будь-яких рішень, що стосуються фінансування чи озброєння України.
Страх перед Третьою світовою
Свою позицію словацький прем'єр аргументує ризиком масштабної ескалації та загрозою прямого зіткнення НАТО з Росією.
"Я не можу заборонити іншим країнам, які хочуть скинутися на війну. Знаєте, що може статися? Сюди залетить якийсь дрон, навмисно чи ненавмисно, впаде на житловий будинок, будуть загиблі чи поранені, і ми можемо отримати Третю світову війну", - заявив Фіцо.
Він резюмував, що позиція Братислави залишається непохитною: жодної підтримки продовження бойових дій, а Словаччина не виділить жодного євро на військові витрати України.
Нагадаємо, що Роберт Фіцо та його уряд неодноразово критикували західну військову допомогу Україні, закликаючи до негайних мирних переговорів з РФ.
Допомога Україні з боку союзників - думка експерта
Політичний експерт, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що Україна й надалі отримує потужну підтримку від міжнародних партнерів, насамперед від країн Європейського Союзу. ЄС залишається одним із головних донорів України, забезпечуючи як фінансову допомогу, так і постачання військової техніки та озброєнь. Експерт зазначає, що європейські держави також беруть участь у фінансуванні закупівлі американської зброї для потреб української армії.
Фесенко звернув увагу на переговори, які відбулися 18 серпня у Вашингтоні. За його словами, під час зустрічей обговорювалася масштабна програма військових закупівель для України, обсяг якої може становити від 90 до 100 мільярдів доларів.
Військова допомога Україні - останні новини
Як писав Главред, Україна цього року отримає сім винищувачів F-16 у межах військової допомоги від Бельгії. Три літаки будуть придатні для виконання бойових завдань, а чотири використають для запчастин. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.
Крім того, США мають намір продовжувати підтримку України та шукати нові можливості для надання необхідної допомоги у захисті від російської агресії.
Нагадаємо, що країни-члени НАТО обговорюють можливість прийняття нового зобов'язання щодо підтримки України на суму 70 млрд євро. Відповідну ініціативу планують винести на розгляд під час саміту Альянсу, який відбудеться в липні.
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Про джерело: Aktuality
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