Словаччина не платитиме за війну в Україні: Фіцо зробив різку заяву перед самітом НАТО

Фіцо планує провести зустрічі з посадовцями, аби словацька делегація відправилася до Туреччини без відповідних повноважень.

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Фіцо зробив різку заяву щодо України напередодні саміту НАТО / Колаж: Главред, фото: wikipedia, УНІАН

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Фіцо блокує допомогу Україні від Словаччини

Словацька делегація поїде без військового мандату

Прем'єр Словаччини нібито боїться Третьої світової

Словаччина планує максимально дистанціюватися від нових пакетів підтримки для України на прийдешньому саміті Альянсу. Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо офіційно заявив, що виступає категорично проти надання Києву як фінансової, так і військової допомоги. Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

Делегація без повноважень

За інформацією журналістів, Фіцо налаштований рішуче і збирається відправити словацьку делегацію до Анкари (Туреччина) із "зав'язаними руками". Протягом цього тижня очільник уряду проведе серію зустрічей із посадовцями, аби юридично позбавити представників Словаччини мандату на схвалення будь-яких рішень, що стосуються фінансування чи озброєння України.

Страх перед Третьою світовою

Свою позицію словацький прем'єр аргументує ризиком масштабної ескалації та загрозою прямого зіткнення НАТО з Росією.

"Я не можу заборонити іншим країнам, які хочуть скинутися на війну. Знаєте, що може статися? Сюди залетить якийсь дрон, навмисно чи ненавмисно, впаде на житловий будинок, будуть загиблі чи поранені, і ми можемо отримати Третю світову війну", - заявив Фіцо.

Він резюмував, що позиція Братислави залишається непохитною: жодної підтримки продовження бойових дій, а Словаччина не виділить жодного євро на військові витрати України.

Нагадаємо, що Роберт Фіцо та його уряд неодноразово критикували західну військову допомогу Україні, закликаючи до негайних мирних переговорів з РФ.

Що таке 5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Допомога Україні з боку союзників - думка експерта

Політичний експерт, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що Україна й надалі отримує потужну підтримку від міжнародних партнерів, насамперед від країн Європейського Союзу. ЄС залишається одним із головних донорів України, забезпечуючи як фінансову допомогу, так і постачання військової техніки та озброєнь. Експерт зазначає, що європейські держави також беруть участь у фінансуванні закупівлі американської зброї для потреб української армії.

Фесенко звернув увагу на переговори, які відбулися 18 серпня у Вашингтоні. За його словами, під час зустрічей обговорювалася масштабна програма військових закупівель для України, обсяг якої може становити від 90 до 100 мільярдів доларів.

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, Україна цього року отримає сім винищувачів F-16 у межах військової допомоги від Бельгії. Три літаки будуть придатні для виконання бойових завдань, а чотири використають для запчастин. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Крім того, США мають намір продовжувати підтримку України та шукати нові можливості для надання необхідної допомоги у захисті від російської агресії.

Нагадаємо, що країни-члени НАТО обговорюють можливість прийняття нового зобов'язання щодо підтримки України на суму 70 млрд євро. Відповідну ініціативу планують винести на розгляд під час саміту Альянсу, який відбудеться в липні.

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Про джерело: Aktuality Aktuality.sk — це словацький новинний веб-сайт, який висвітлює поточні події, політику, економіку та спосіб життя. За даними Similarweb, aktuality.sk є найбільш відвідуваним веб-сайтом новин у Словаччині. Штаб-квартира знаходиться в Братиславі, вона належить швейцарській медіакомпанії Ringier, пише Вікіпедія.

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