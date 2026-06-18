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Україна цього року отримає нові F-16: скільки літаків передасть Бельгія

Руслана Заклінська
18 червня 2026, 11:58оновлено 18 червня, 12:50
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Бельгія допускає передачу всіх своїх F-16 у майбутньому.
Україна цього року отримає нові F-16: скільки літаків передасть Бельгія
Бельгія передасть Україні сім винищувачів F-16 / Колаж: Главред, фото: x.com/KpsZSU, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • Бельгія цього року передасть Україні сім винищувачів F-16
  • Чотири літаки використають на запчастини, три - для бойових місій
  • Бельгія допускає передачу всіх своїх F-16 у майбутньому

Україна цього року отримає сім винищувачів F-16 у межах військової допомоги від Бельгії. Три літаки будуть придатні для виконання бойових завдань, а чотири використають для запчастин. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, пише Європейська правда.

"Ми посилюємо допомогу Україні. Ми передамо сім F-16 цього року, чотири з них для запчастин, три – готові виконувати місії в небі України, захищати Україну від російської агресії", – заявив він.

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Франкен зазначив, що винищувачі F-16 ефективно зарекомендували себе у протидії ударним безпілотникам типу "Шахед" й крилатим ракетам. Він також допустив, що у майбутньому Україна може отримати всі бельгійські F-16, які поступово будуть замінені новішими літаками F-35.

"Я запропоную уряду передати Україні всі F-16 у найближчі роки – і це залежатиме від отримання нами F-35. Ми маємо свою роль у захисті неба, у ядерній доктрині, і ми маємо цю роль виконувати", - додав Франкен.

Україна цього року отримає нові F-16: скільки літаків передасть Бельгія
Літаки F-16 / Інфографіка: Главред

Спочатку Брюссель планував передати лише чотири літаки, і виключно як джерело запчастин. Передачу розглядали у 2025-2026 роках, однак конкретні терміни реалізації раніше не називалися.

Тепер же Бельгія збільшує обсяг допомоги та включає до пакета також повністю боєздатні винищувачі.

Україна змінила тактику застосування F-16 - пояснення пілота

Українські пілоти F-16 змушені були самостійно адаптувати тактику застосування цих винищувачів до умов сучасної війни, розповів український льотчик в інтерв’ю для YouTube-каналу Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, іноземні інструктори навчали українських військових за програмами, що базувалися на попередніх військових конфліктах, однак реалії нинішньої війни виявилися значно складнішими. Через це українським пілотам довелося фактично з нуля формувати власні тактичні підходи для роботи з F-16.

Пілот також зазначив, що західні партнери уважно аналізують український досвід застосування F-16 і вже враховують його у власних підходах.

"Коли вони бачать, як ми працюємо в умовах обмежених ресурсів, то починають переймати наші тактичні рішення", - сказав він.

Літаки F-16 - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про додатковий пакет допомоги від Бельгії та Іспанії на суму 1 млрд євро. У цьому пакеті передбачена не лише фінансова підтримка, а й додаткові винищувачі F-16 та запчастини.

Затримки з постачанням F-16 від Бельгії пов’язані з переходом бельгійських ВПС на нові літаки F-35, і конкретні терміни поставок залишаються невизначеними. За інформацією джерел, Бельгія має намір вивести парк F-16 з експлуатації до 2028 року, а решту літаків зможе передати Україні лише після цього.

Після надходження американських винищувачів F-16 Україна втратила чотири таких літаки у різних інцидентах. Літаки регулярно перекидають на різні місця, щоб ускладнити ворогу визначення їхнього розташування.

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Про джерело: Європейська правда

Європейська правда - це українське інтернет-ЗМІ, що присвячене Європі, НАТО та реформам в Україні. Сайт "Європейської правди" запрацював на початку червня 2014 року. "Європейську правду" нерідко помилково вважають підрозділом "Української правди", однак проєкт є абсолютно самостійним виданням із юридично відокремленою редакцією. Видання створене журналістами і керується Сергієм Сидоренком та Юрієм Панченком, пише Вікіпедія.

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