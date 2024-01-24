Словаччина допомагатиме Україні, але не буде надсилати зброю - спікер парламенту

Словаччина відмовилася постачати Україні зброю зі складів своєї армії, але не планує повністю розривати військові контракти з країною.

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Уряд Словаччини не розриватиме з Україною військові контракти / Колаж: Главред, фото: spravy.pravda.sk, ua.depositphotos.com

Словаччина не розриватиме приватні військові контракти з Україною, попри рішення не надсилати Києву зброю та техніку зі своїх складів. Спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні повідомив про це під час зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, передає HNonline.

За словами Пеллегріні, словацькі напівдержавні підприємства продовжують постачати боєприпаси для України, а заводи на сході країни ремонтують українську військову техніку за ініціативи Німеччини. Водночас Пеллегріні підкреслив, що уряд Словаччини не буде надсилати Києву нової військової допомоги зі своїх складів. Він стверджує, що це не означає, що Словаччина відвертається від України.

Спікер словацького праламенту наголосив, що Словаччину по відношенню до України слід оцінювати за діями, а не за політичними заявами. Таким чином він нагадав про гуманітарну та технічну допомогу Україні, допомогу в розмінуванні, а також постачання допомоги від МОЗ.

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"Важливі реальні дії, які вживає Словаччина, і немає потреби говорити про те, як партія виражає себе", - зазначив він.

Щодо пакету фінансової допомоги, він зауважив, що це питання ще не обговорювалося радою коаліції в Словаччині. Крім цього, він додав, що Словаччина хоче впевнитися, що 50 мільярдів "не залишаться безконтрольними і ці ресурси не опиниться в руках спекулянтів".

Позиція Словаччини щодо війни в Україні

Нагадаємо, спікер словацького парламенту Петер Пеллегріні заявив, що Словаччина не може надавати військову допомогу Україні через необхідність збереження власної обороноздатності. Натомість країна зусередиться на гуманітарній допомозі.

Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, виступаючи з антиукраїнськими заявами та лобіюючи інтереси Путіна, натякнув, що Україні доведеться поступитися територіями на користь Росії, щоб завершити війну.

Як повідомляв Главред, проросійський прем'єр Словаччини заявив, що стратегія Заходу, спрямована на забезпечення України зброєю та фінансами, не має перспектив на успіх. На його думку, зброя і гроші, які надходять в Україну, є марною тратою. Він також стверджує, що Україна не здатна на повноцінний військовий контрнаступ.

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