Злив даних та зняття обмежень: експерт розкрив механізм шантажу Угорщини в ЄС

Руслан Іваненко
31 березня 2026, 20:33
Вимоги Угорщини часто збігаються з інтересами російських олігархів, що ставить під сумнів справжні мотиви країни.
Український експерт закликав переглянути підходи ЄС до санкційної політики

Читайте в матеріалі:

  • Чому одна країна може блокувати рішення ЄС
  • Які особи отримали послаблення санкцій завдяки Угорщині
  • Чи збігаються вимоги Угорщини з інтересами Росії

Ефективність міжнародного санкційного тиску на Росію дедалі частіше стикається з внутрішнім спротивом та політичними маніпуляціями всередині ЄС.

Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, у коментарі для Главреду зазначив, що останні дії окремих європейських держав пояснюють низку рішень, які раніше виглядали нелогічними.

Роль Угорщини у послабленні санкцій

За його словами, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто передавав Росії дані про внутрішні процеси в ЄС і водночас працював над послабленням санкцій. Через це патріарх Кіріл досі не перебуває під обмеженнями, а санкції з таких осіб, як Григорій Берьозкін та Фархад Ахмедов, були зняті за пропозиціями Угорщини. Щодо Михайла Фрідмана і Петра Авена "робота" у цьому напрямку триває.

Власюк підкреслив, що вплив Петера Сійярто не варто перебільшувати як персональний фактор. Ситуація радше пов’язана з процедурою ухвалення рішень у ЄС, яка передбачає одностайність. Через це одна країна може блокувати будь-яке рішення доти, доки не отримає бажаних поступок.

Мотиви Угорщини

Особливу увагу експерт звертає на мотиви Угорщини. Вимоги країни часто не пов’язані з енергетикою чи суверенітетом, як це декларують офіційно, а збігаються з інтересами окремих російських олігархів.

"ЄС варто зробити висновки з цієї ситуації та переглянути підходи до ухвалення рішень у питаннях санкційної політики", — зазначив Власюк.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Нагадаємо, як писав Главред, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно дзвонив своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС. Як повідомляє The Washington Post , під час таких дзвінків Сійярто надавав Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" та можливі рішення.

Крім того, після удару по нафтоперекачуваній станції в Брянській області Сійярто заявив, що такі події становлять загрозу енергетичній безпеці його країни і, на його думку, є спробою України втягнути Будапешт у війну.

Також у ЗМІ з’явилися аудіозаписи розмов між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та його угорським колегою Петером Сійярто. Вони проливають світло на їхні контакти на тлі скандалу щодо можливого витоку інформації з закритих дискусій ЄС. Про це повідомляє VSquare із посиланням на стенограми переговорів, а також розмови Сійярто з іншими російськими посадовцями.

Про персону: Владислав Власюк

Владислав Власюк — український адвокат, уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Народився 25 лютого 1989 року у Вінниці. Навчався на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де 2012 року отримав ступінь магістра права.

У 2014 році отримав ступінь магістра в Лондонському університеті королеви Марії, спеціалізуючись на міжнародному інвестиційному арбітражі, корпоративних фінансах, міжнародних енергетичних угодах та міжнародному енергетичному арбітражі.

У 2012 році він отримав адвокатську ліцензію та став співзасновником юридичної фірми "еПраво", де був керуючим партнером.

У 2014 році увійшов до складу громадської ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості, представляючи Асоціацію юристів України та обіймаючи посаду голови юридичної комісії. У жовтні та листопаді того ж року Власюк пройшов стажування в юридичній фірмі Clifford Chance LLP у Лондоні, спеціалізуючись на міжнародному корпоративному праві.

З 2015 по 2016 рік Власюк працював у Національній поліції, спочатку як інструктор з кримінального права для співробітників патрульної поліції, а потім як заступник начальника департаменту патрульної поліції. Наприкінці 2015 року він недовго обіймав посаду начальника штабу голови Національної поліції, а потім очолив відділ адміністративної практики департаменту патрульної поліції.

Є співзасновником низки неурядових організацій, зокрема бюро LEAD, Офісу професійної підтримки відновлення, організації "Юристи за екологію", адвокатської ініціативи StopBullying та Асоціації з розвитку штучного інтелекту.

У 2017 році він став директором управління з прав людини та доступу до правосуддя Міністерства юстиції, курируючи ініціативи з правової освіти та антирейдерської діяльності. У цей час він очолював антирейдерську комісію міністерства, відповідальну за розгляд скарг, пов’язаних із державною реєстрацією. Обіймав цю посаду до 2019 року.

У березні 2022 року Владислав Власюк приєднався до Офісу Президента України як радник глави установи, де почав керувати низкою проєктів. Крім того, він обійняв посаду першого заступника керівника Task Force UA – міжвідомчої групи, що займається виявленням та арештом активів осіб, причетних до агресії Росії проти України.

З серпня 2024 року обіймає посаду радника президента Володимира Зеленського та уповноваженого з питань санкційної політики, займаючись розробкою та реалізацією санкційної стратегії України.

