Голова МЗС Угорщини виконував доручення російського "колеги" щодо виключення зі списку санкцій ЄС російських олігархів.

у ЗМІ злили переговори

У ЗМІ злили аудіозапис розмови Лаврова і Сійярто

Сійярто виконував доручення Лаврова щодо зняття санкцій ЄС з російських олігархів

Глава МЗС Угорщини заявив, що не бачить проблем у своїх діях проблеми

У ЗМІ з’явилися аудіозаписи розмов між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та його угорським колегою Петером Сійярто.

Вони проливають світло на їхні контакти на тлі скандалу щодо можливого витоку інформації з закритих дискусій ЄС. Про це повідомляє VSquare із посиланням на стенограми переговорів, а також розмови Сійярто з іншими російськими посадовцями.

Що відомо про розмову Сійярто та Лаврова

Як зазначають журналісти, розмова відбулася 30 серпня 2024 року, лише за годину після повернення Сійярто з Санкт-Петербурга до Будапешта, йому зателефонував Лавров. Той нагадав про прохання Алішера Усманова щодо виключення його сестри Гульбахор Ісмаїлової зі санкційних списків ЄС.

"Послухайте, я дзвоню на прохання Алішера, і він щойно попросив мене нагадати вам, що ви щось робите щодо його сестри", - сказав Лавров.

На це Сійярто відповів: "Так, звичайно".

"Річ у тім, що разом зі словаками ми подаємо пропозицію до Європейського Союзу про виключення її зі списку. Ми подамо її наступного тижня, і оскільки розпочнеться новий період перегляду, це питання буде включене до порядку денного, і ми зробимо все можливе, щоб її зняли зі списку", - заявив тоді Сійярто.

Перед тим як завершити розмову, угорський міністр розповів про нову штаб-квартиру "Газпрому", яку відвідав у Росії, і додав: "Я завжди до ваших послуг".

Якість запису свідчить, що перехоплення ймовірно здійснювалося з телефону Лаврова: його голос звучить чіткіше, ніж голос Сійярто. Через сім місяців Ісмаїлову справді виключили зі списку санкцій.

Один із європейських розвідників після ознайомлення зі стенограмами заявив: "Якщо ви видалите імена і покажете ці розмови будь-якому оперативному співробітнику, він присягнеться, що це стенограма розмови офіцера розвідки зі своїм інформатором".

Зазначається, що зусилля Сійярто не обмежилися лише Ісмаїловою: разом із нею зі списку санкцій виключили бізнесмена Вячеслава Моше Кантора та міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова. Європейські дипломати зазначають, що Угорщина та Словаччина зазвичай подають довші списки росіян, яких прагнуть вивести з-під санкцій, аргументуючи це політичними мотивами.

Під час останнього раунду переговорів у березні 2025 року ці країни також наполягали на виключенні самого Усманова. Переговори тривали всю ніч, і лише вранці Словаччина погодилася залишити його та Михайла Фрідмана у санкційному переліку.

Нагадаємо, як писав Главред, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно дзвонив своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС. Як повідомляє The Washington Post , під час таких дзвінків Сійярто надавав Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" та можливі рішення.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що доля України нібито "вирішена", а після завершення війни країна буде розділена на три "зони" - російську, демілітаризовану та західну.

Крім того, після удару по нафтоперекачуваній станції в Брянській області Сійярто заявив, що такі події становлять загрозу енергетичній безпеці його країни і, на його думку, є спробою України втягнути Будапешт у війну.

Про персону: Петер Сіярто Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

