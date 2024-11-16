"Слабкість, а не сила": у ФРН рознесли Шольца за переговори з Путіним

Ключове:
- Шольца критикують за переговори з Путіним
- Диктатор РФ домігся політичного успіху
Німецька опозиція виступила з критикою на адресу канцлера Олафа Шольца через його переговори з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Депутат від головної опозиційної сили ХДС/ХСС Юрген Гардт жорстко розкритикував Шольца, повідомляє Tagesschau.
За словами Гардта, Путін розцінить цей крок Шольца, "як прояв слабкості, а не сили".
При цьому він звинуватив канцлера в тому, що той допоміг Путіну домогтися "пропагандистського успіху".
Німецькій опозиційний політик вважає, що Шольц "не представив нової конкретної пропозиції і навіть не поставив, так би мовити, ультиматум".
Однак Путін "розуміє тільки сигнали сили", такі як погроза значно збільшити військову допомогу Україні, підкреслив представник ХДС/ХСС.
Гардт додав, що Шольц "насамперед прагне дати зрозуміти всередині Німеччини, що саме він виступає за переговори і діалог".
Що відомо про розмову Шольца з Путіним
Раніше повідомлялося, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом країни-агресора РФ.
Пізніше німецький лідер поінформував прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про свою телефонну розмову в п'ятницю з Володимиром Путіним.
"Мені щойно зателефонував канцлер Шольц і розповів мені про свою розмову з В. Путіним. Мені було приємно дізнатися, що канцлер не тільки чітко засудив російську агресію, а й повторив польську позицію: нічого про Україну без України", - написав Туск у соцмережі Х.
Як повідомляв Главред, Шольц наголошував, що жодна країна не має права починати обговорення миру і завершення війни без прямої участі України. Він підкреслив важливість принципу, якого дотримуються майже всі європейські держави: "нічого про Україну без України".
Нагадаємо, 13 листопада президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцом питання постачання систем ППО під час телефонної розмови.
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Хто такий Олаф Шольц?
Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія.
19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.
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