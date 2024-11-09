'Жодних переговорів': Шольц різко висловився щодо можливого діалогу з РФ про мир

Шольц пояснив, у якому випадку мирні переговори про закінчення війни не можуть розпочатися.

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Шольц наполягає на участі України у діалозі щодо миру / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента України

Що сказав Шольц:

Домовленостей про мир без участі України не може бути

Країни ЄС зобов'язані продовжувати підтримку України

Україна націлена на Європейський Союз

Жодна країна світу не може розпочинати діалог про встановлення миру і закінчення війни країни-агресора Росії без прямої участі України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За його словами, європейцям слід дотримуватися одного дуже важливого принципу, з яким, станом на сьогодні, погоджуються майже всі - "нічого про Україну без України".

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"Так має бути й надалі. Про це не можна домовитися через голови українців. Тому, на мій погляд, має бути дуже-дуже чітко, що ми обговорюємо все, що необхідно для майбутнього з цієї точки зору", - наголосив німецький політик.

Він також нагадав про підтримку України у боротьбі проти російської агресії, яка сьогодні є надважливою як і для стійкості самої країни, так і Європейського Союзу в цілому.

"На Україну напали. Вона вирішила бути європейською державою, державою, яка належить до Європейського Союзу та його цінностей демократії та верховенства права. Я думаю, що якщо щось стало зрозумілим у цій жахливій війні, то це те, що Україна є європейською нацією з чіткою орієнтацією на Європу, Європейський союз та на цілі та цінності, які ми маємо", - додав Шольц.

Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

Позиція Німеччини щодо України

Нагадаємо, ЗМІ писали, що незважаючи на постійні заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що Україна має виграти війну проти країни-агресорки Росії, всередині Міноборони ФРН вже не вірять у те, що це можливо.

Раніше Главред писав, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що вступ в НАТО та Європейський Союз є складовими майбутнього України. Однак вона попередила, що кремлівський диктатор Володимир Путін намагається усіляко перешкоджати Україні вступу в Альянс.

Хоча раніше німецький канцлер Олаф Шольц у розмові з журналістами відкинув перший пункт Плану перемоги Зеленського, який передбачає надання Україні запрошення до НАТО.

План перемоги / Інфографіка: Главред

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