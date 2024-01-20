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Скільки боєприпасів КНДР передала до Росії: ГУР вразило числом

Юлія Закрепа
20 січня 2024, 22:28
Найактивніші постачання боєприпасів з Північної Кореї до Росії відбувалися в період від вересня до листопада 2023 року.
Скільки боєприпасів КНДР передала до Росії: ГУР вразило числом
Скільки боєприпасів КНДР передала до Росії / Колаж: Главред, фото: ЦТАК, скріншот: відео

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Північна Корея вже передала Росії приблизно мільйон артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм.

Скібіцький розповів у інтерв’ю РБК-Україна, що найактивніші постачання боєприпасів з Північної Кореї до Росії відбувалися в період від вересня до листопада 2023 року. Основний боєприпас, який постачається росіянам з КНДР - це 122 мм і 152 мм.

"За нашими оцінками, йдеться приблизно про один мільйон таких артилерійських боєприпасів, які були поставлені до Російської Федерації. Це якраз той дефіцит, який має Москва по снарядах, і не може покрити за рахунок власного виробництва", - розповів представник ГУР.

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Нагадаємо, що КНДР може продати РФ новий тип балістичних ракет. Північна Корея продає Росії свою зброю в обмін на технологічну допомогу в програмі озброєння, заявив Шин Вон Сік.

КНДР використовує Україну для випробувань своїх ракет. Представник Південної Кореї заявив, що ракети малої дальності, які були передані Росії, вже запускались в грудні та січні по території України.

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