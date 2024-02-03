Ситуація в США може стати критичною: експерт попередив про нову хвилю протестів

Експерт-міжнародник відзначає, що у випадку загострення конфлікту між владою штату Техас та Федеральним урядом США допомога Україні може бути заблокована.

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США ризикують втратити статус гегемона демократичного світу / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Ситуація в Техасі має негативні наслідки для репутації США. Сприйняття США у світі як лідера демократичного світу, прикладу стандартів та цінностей і гаранта безпеки може постраждати, якщо країна не зможе виконати свої зобов'язання. Про це заявив у інтерв'ю Главреду журналіст і експерт-міжнародник з Аналітичного центру "Solid Info" Тарас Семенюк.

Він зауважує, що в Європі Сполучені Штати сприймаються як гарант безпеки в НАТО. Якщо заяви Трампа про вихід з Альянсу стануть реальністю у майбутньому, то США можуть втратити свій статус лідера, на якого всі орієнтуються.

"Адже це поставить під сумнів довіру до США загалом, і тоді Європа шукатиме самостійних рішень для захисту. Якщо ситуація загостриться, США ризикують втратити статус гегемона демократичного світу, який Штати набули після падіння Радянського Союзу", - наголошує експерт.

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Крім того, за його словами, з історичної перспективи це може розглядатися як поступове падіння, включаючи вихід з Афганістану, недостатню підтримку України, обговорення про доцільність членства у НАТО, неможливість захистити власні кордони та інші аспекти.

"Усе це породжуватиме в самих американців недовіру до влади та невпевненість у власних силах, що може завершитися тим, що певні кандидати згодом скажуть американцям: "А на що витрачаються ваші кошти?", - робить висновок аналітик.

Тарас Семенюк підкреслює, що це створює ідеологічну базу для того, щоб люди вийшли на вулиці, якщо вони зрозуміють, що судова система перешкоджає Трампу балотуватися на виборах.

"Бо люди не сприйматимуть цю заборону як "законну" чи "незаконну" - Трамп уже має популярність, тож люди противитимуться рішенню судової системи. Адже вони вважатимуть, що судова система США стала необ'єктивною. І що більше буде внутрішніх протестів, то менше демократи ризикуватимуть і надаватимуть нам допомогу", - додає він.

Експерт-міжнародник вважає, що в разі загострення кризи в США, допомога Україні може бути заблокована.

"Усі сподіваються, що за пакет допомоги проголосують у січні, але рішення досі немає. Ба більше, серед республіканців є ті, хто погрожує спікеру Палати представників втратою посади, якщо він поставить на голосування законопроєкт про допомогу Україні.Ми маємо розуміти, що входимо в час потужної турбулентності, яка може багато чого змінити в наших відносинах зі США", - резюмував експерт-міжнародник Тарас Семенюк.

Хто такий Тарас Семенюк Тарас Семенюк - український медіаексперт, політолог, оглядач міжнародної політики. Випускник "Богослов'я" Українського Католицького Університету (УКУ) та Папського григоріанського університету (Рим, Італія). Журналіст, експерт-міжнародник аналітичного центру "Solid Info".

Ситуація в США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія може скористатися політичною кризою у Сполучених Штатах для початку війни проти країн Європи.

Хоча контроль за кордоном є федеральною компетенцією, малоймовірно, що президент Байден вирішить це питання за допомогою сили.

Якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США, військова допомога Україні може не бути припинена, але можуть бути встановлені інші умови її надання, наприклад, в обмін на переговори з Росією.

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