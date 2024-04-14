Експерт спрогнозував, чи підскочать ціни на бензин через обстріли

Паливний експерт Сергій Куюн вважає, що подорожчання бензину не буде, адже в Україні немає дефіциту палива

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Що буде з цінами на бензин - експерт дав прогноз / колаж Главред, фото УНІАН

У деяких регіонах України через обстріли окупантів із країни-агресора РФ енергетики зростає попит на бензин . Про розповів директор консалтингової компанії А-95 та експерт у паливній сфері Сергій Куюн у коментарі "Главкому".

"Додатковий попит на бензин у певних регіонах (Харків, Одеса) вже є. Власники мереж заправних станцій підтверджують, що з цими обстрілами по енергетиці реалізація у них зросла. Якщо відключення електрики будуть глобальними і підуть по всіх регіонах, звісно, що цей попит буде набагато більшим", - каже експерт.

Але при цьому Куюн вважає, що підвищений попит не призведе до подорожчання бензину. Він підкреслив, що зазвичай на зростання цін впливає дефіцит пального, якого в Україні поки що не спостерігається.

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"Навпаки є постійний профіцит - пального більше, ніж нам потрібно. Відповідно, цінам нема через що зростати", - підсумував він.

Що таке бензин? Бензин - популярний вид пального, природна (вироблена з нафти) або штучно отримана суміш вуглеводнів різної будови, які киплять найчастіше між 40 °C і 205 °C, повідомляє "Вікіпедія".

Курс долара в Україні

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій і нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара щодо гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Як зазначила голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова, вже наприкінці весни нинішнього року курс долара може підскочити і досягти позначки в районі 40 гривень. Торішнє тривале зміцнення національної валюти (курс коливався на рівні 37,3 - 37,8 грн) Коробкова пояснює довгою посівною кампанією.

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