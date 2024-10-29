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Сі Цзіньпін звернувся із дивною заявою до Росії через війська КНДР - Яковенко

Анна Косик
29 жовтня 2024, 00:00оновлено 29 жовтня, 00:37
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Північна Корея не може йти на серйозні кроки і рішення без погодження Китаю.
Си Цзиньпин, войска КНДР
Сі Цзіньпін грає у лицемірну гру на фоні заяв щодо союзу військових КНДР та РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з північнокорейських ЗМІ

Коротко:

  • КНДР повністю залежна від Китаю
  • Сі Цзіньпін, найімовірніше, узгоджував з РФ та КНДР рішення про перекидання військ

Очільник Китаю Сі Цзіньпін заявляв, що країни БРІКС зобов'язані прикладати зусиль, щоб війна не поширювалася на "треті сторони". Також він закликав до деескалації війни в Україні.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 каналу, що дивного у цій заяві лідера Китаю та яку роль насправді відіграє країна у питанні перекидання військ КНДР до країни-агресора Росії.

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За його словами, Сі Цзіньпін насправді тільки імітує, що незадоволений втручанням третьої країни у повномасштабну війну, адже Північна Корея - країна, яка повністю залежить у рішеннях від Китаю.

Через це Яковенко припускає, що керівництво Китаю насправді погоджувало так званий військовий союз КНДР із Росією. Тому опозиціонер вважає заяву Сі Цзіньпіна дивною та лицемірною.

При цьому, він вважає, що західні лідери навряд чи тиснутимуть на Китай у даній ситуації. Навряд чи навіть можливе застосування потужних санкцій проти Китаю, які б могли вплинути на Сі Цзіньпіна у рішеннях щодо КНДР.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Хто такий Ігор Яковенко

Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Перекидання військ КНДР до Росії - останні новини

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив участь північнокорейських військових у війні проти України на боці Росії. Підрозділи з КНДР наразі розгорнуті у Курській області Росії.

Раніше Главред повідомляв, що американський президент Джо Байден відреагував на відправку військ КНДР на війну проти України. Він це назвав дуже небезпечними діями.

Напередодні стало відомо, що Північна Корея готується розгорнути 10 тисяч військових для залучення до боїв на фронті зі сторони країни-агресора Росії. Експерти вважають, що це замале угруповання для впливу на загальний стан справ в армії РФ по усьому фронту, однак достатньо, щоб відбити Курщину.

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