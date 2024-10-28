Зʼявилась реакція Байдена на відправку військ КНДР на війну проти України

Тим часом у Пентагоні здивували заявою про обмеження в ударах.

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Війська КНДР вже поблизу українського кордону / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ua.depositphoto.com

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Байден, реагуючи на дії КНДР-РФ, обмежився однією реплікою

Пентагон не запроваджувати нових обмежень в ударах

Американський президент Джо Байден відреагував на відправку військ КНДР на війну проти України. У розмові з журналістами 28 жовтня він обмежився лише однією реплікою.

"Це дуже небезпечно, дуже небезпечно", — цитує Байдена Reuters. відео дня

Водночас у Пентагоні пообіцяли не запроваджувати нових обмежень на застосування американської зброї по російських окупантах.

За оцінками Міноборони США, на Схід Росії відправили до 10 тисяч солдатів КНДР, що менше за ту кількість, яку фіксувала українська розвідка напередодні.

Також Сполучені Штати поки не володіють інформацією, чи точно північнокорейські війська вже у Курській області.

"Частина цих солдатів уже перемістилась поближче до України, і ми все глибше стурбовані, що Росія може використати цих солдатів у боях для підтримки бойових дій проти ЗСУ у Курській області. Імовірно, вони рухаються у бік Курська, але у мене немає детальнішої інформації", — заявила на брифінгу представниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Вісь зла / Інфографіка: Главред

КНДР проти України - останні новини

Як писав Главред, за останньою інформацією ГУР, КНДР "передала" у розпорядження країни-агресорки до 12 тисяч військових. З-поміж іншого, Пхеньян також надав у користування Росії півтисячі своїх офіцерів.

Ще на початку жовтня українська розвідка підтвердила пряму участь КНДР у російсько-українській війні - Зеленський заявив про відправку 10 тисяч військових. При цьому дані про перекидання і розміщення північнокорейських солдатів передала розвідка Південної Кореї.

На зараз Сеул розглядає передачу Україні наступальної зброї, цим сами ідучи проти заборони надсилати зброю країнам, які ведуть активні бойові дії. До прикладу, 24 жовтня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв, що його країна "не сидітиме склавши руки" на тлі перекидання військ КНДР в Росію.

ЗМІ стверджують, що у перспективі у військовий пакет від Сеулу ввійдуть артилерійські снаряди.

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