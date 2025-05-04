Виправдання окупації Криму у 2014 році: Путін зробив абсурдну заяву

Путін нібито був "змушений" захопити український півострів.

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Путін вигадав причину захоплення Криму / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Вікіпедія

Коротко:

Путін виправдав окупацію Криму

Він сказав, що змушений був це зробити

На його думку, він вчинив правильно

Російський диктатор Володимир Путін вигадав ще одне виправдання окупації Криму у 2014 році. Про це він заявив у пропагандистському фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років".

Зокрема, він сказав, що нібито був "змушений" захопити український півострів.

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"Ми змушені були просто у 2014 році ухвалити рішення про підтримку кримчан та севастопольців. Тому що інший спосіб поведінки означав би віддати їх на поталу", - сказав диктатор.

Крім того, на його думку, росіяни правильно вчинили, "що зробили те, що зробили".

Крим - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, представник ГУР МО України Андрій Черняк заявив, що російські окупаційні війська продовжують насичувати тимчасово окупований Кримський півострів військами та техніку, боячись втратити його.

Президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасово окупований Росією Крим залишиться під контролем Кремля за підсумками мирних переговорів.

Водночас, політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що погрози визнати Крим російським - "фейкові".

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Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

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