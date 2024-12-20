Шольц "зібрався" поїхати в Москву з "мирною місією": ЗМІ дізналися деталі

Олаф Шольц може вирушити до столиці країни-агресора Росії вже найближчими днями, пише Spiegel.

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У Німеччині заявили, що Шольц найближчими днями може поїхати в Росію / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот YouTube

Що кажуть журналісти Spiegel:

Шольц зібрався до Москви з "мирною місією"

У Шольца заперечують його поїздку до Москви

Німецький канцлер Олаф Шольц поїде з так званою мирною місією до Москви. Поїздка може відбутися вже найближчими днями. У Берліні це заперечують.

Журналіст Der Spiegel Костянтин фон Гаммерштайн із посиланням на свого співрозмовника в партії Християнсько-демократичний союз написав про те, що ще минулого тижня його давній знайомий зі Східного комітету німецької економіки, у якого "десятирічні контакти з Кремлем", повідомив про наміри Шольца відвідати Москву.

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Причому в комітеті "твердо впевнені" в цьому. Решта представників комітету під час телефонних розмов інформацію підтвердили.

У ХДС сказали, що не можуть підтвердити достовірність інформації, але вважають такий візит можливим. Поїздка потенційно може "переломити" ситуацію в передвиборчих перегонах.

Утім, у канцелярії Шольца "жорстко і чітко" спростували такі чутки.

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Як повідомляв Главред, раніше Шольц звернувся до Путіна із заявою щодо України після свого візиту до Києва. Зокрема, після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він сказав, що допомога з боку Німеччини не припиниться. Берлін продовжить підтримку Києва.

Шольц готовий до нових телефонних перемовин із Путіним, нещодавно сказав сам канцлер ФРН. За його словами, листопадова розмова була неприємною, оскільки глава Кремля лише повторив свої пропагандистські тези. Утім, Шольц не проти знову поговорити з Путіним.

Шольц і Трамп домовилися якнайшвидше знайти шлях до справедливого миру в Україні, повідомили 19 грудня в апараті канцлера Німеччини. Лідери ФРН і Штатів провели телефонну розмову, під час якої Шольц пообіцяв не припиняти підтримку Києва.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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