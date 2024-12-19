Війна чи переговори: українці повинні ухвалити фундаментальні рішення - Блінкен

Блінкен виступив із важливою заявою щодо війни в Україні.

https://glavred.net/world/voyna-ili-peregovory-ukraincy-dolzhny-prinyat-fundamentalnye-resheniya-blinken-10623788.html Посилання скопійоване

Україні потрібно ухвалити важливі рішення / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Ключові тези:

Припинення вогню повинно відбутися лише на справедливих умовах

США прагнуть забезпечити Україні найсильніші позиції у наступному році

Україна перебуває в процесі, коли потрібно ухвалити вкрай важливе рішення — продовжувати війну чи вести переговори про мир. Таку думку висловив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю MSNBC.

Він підкреслив, що США прагнуть забезпечити Україні найсильніші позиції у 2025 році.

відео дня

"Українці повинні ухвалити фундаментальні рішення щодо продовження боротьби або переговорів і спроби довести це до припинення вогню", — повідомив Блінкен.

При цьому він додав, що також фундаментальним є питання, чи готова Росія це зробити.

"Втім, якщо дійде до цього (до переговорів – ред.), ми хочемо переконатися, що українці та адміністрація Трампа матимуть найкращі позиції для укладення найсильнішої угоди", - заявив держсекретар США.

Він уточнив, що має на увазі подальшу роботу зі зміцнення позицій України на полі бою. Також ідеться про продовження тиску на Росію.

Блінкен наголосив, що припинення вогню повинно відбутися лише на справедливих умовах і з урахуванням довгострокових перспектив. Важливо не дати Росії відпочити, переозброїтися і знову напасти через рік, два або п’ять років.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відкинув негайне припинення вогню. За словами глави держави, не можна зупинити війну без гарантій безпеки для української держави. Інакше Росія знову в будь-який момент може напасти.

Нещодавно Трамп заявляв, що головним завданням нової адміністрації Сполучених Штатів стане завершення російсько-української війни. На Близькому Сході "менш складна ситуація", тому пріоритет №1 - Україна.

Як писав Главред, 19 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Лідери країн домовилися якнайшвидше знайти шлях до справедливого миру в Україні. У ході розмови політики дійшли висновку, що війна триває занадто довго, тому потрібно шукати шлях до миру.

Читайте також:

Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред