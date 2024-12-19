'Війна триває занадто довго': Шольц домовився з Трампом про досягнення миру в Україні

Шольц і Трамп погодилися, що потрібно знайти шлях до справедливого миру в Україні.

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Шольц і Трамп обговорили термінове досягнення миру в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

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Олаф Шольц зателефонував Дональду Трампу, щоб обговорити війну в Україні

Лідери погодилися, що війна триває занадто довго, і потрібно знайти шлях до миру

Німеччина буде підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Лідери країн домовилися якнайшвидше знайти шлях до справедливого миру в Україні. Про це повідомила пресслужба уряду ФРН.

Шольц обговорив з Трампом актуальні питання безпеки в Європі та війну Росії проти України. У ході розмови політики дійшли висновку, що війна триває занадто довго, тому потрібно шукати шлях до миру.

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"Вони погодилися з тим, що війна Росії проти України триває занадто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях встановлення справедливого, чесного і міцного миру", - додали у відомстві.

Крім цього, канцлер Німеччини наголосив новообраному президенту США, що буде підтримувати Україну у війні "стільки, скільки буде потрібно".

Переговори Шольца з Трампом і Путіним - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше Шольц вже говорив з обраним президентом США Дональдом Трампом. Тоді канцлер Німеччини наголосив, що ключовим принципом для нього є неможливість ухвалення рішень без врахування думки України.

Також після візиту до Києва Шольц запевнив, що Німеччина продовжить підтримку України. Водночас канцлер звернувся до Путіна, заявивши, що Берлін залишатиметься з Україною "надовго".

Крім цього, нешодавно німецький канцлер розповів про свою розмову з російським диктатором Путіним у листопаді 2024 року. За словами Шольца, дзвінок Путіну розчарував його, але був необхідний, щоб підтвердити підтримку України.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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