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"Ми і не просимо": Кулеба сказав, чи можуть країни НАТО ввести війська в Україну

Альона Вороніна
8 червня 2023, 13:56 оновлено 8 червня, 14:14
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Очільник МЗС відповів на заяву ексгенсека НАТО про можливість введення в Україну військ державами-членами Альянсу.
Дмитрий Кулеба, войска НАТО
Кулеба сказав, чи можуть країни НАТО ввести війська в Україну/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Defense Visual Information Distribution Service

Країни Північноатлантичного альянсу не вводитимуть свої війська в Україну до завершення російсько-української війни.

Про це заявив глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Сніданок з 1+1" в четвер, 8 червня. Таким чином він прокоментував заяву колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, який сказав, що члени Альянсу можуть відправити війська в Україну, якщо вона не отримає не отримає гарантій членства і гарантій безпеки.

"До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не вводитимуть свої війська на територію нашої держави. Більше того, ми цього не просимо. Ми кажемо: дайте зброю", – заявив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

У той же час Кулеба наголосив, що після вступу України до Північноатлантичного альянсу українські бригади розташовуватимуться також в інших країнах і допомагатимуть захищати їх.

Також він додав, що вступ України в НАТО не може закінчити війну, яку розв’язала проти нашої держави країна-агресорка Росія. Проте членство в Альянсу запобігатиме новим війнам.

Нагадаємо, колишній генеральний секретар НТАО Андерс Фог Расмуссен вважає, що у межах дискусії про майбутні гарантії безпеки для України окремі члени НАТО можуть погодитися на введення на українську територію своїх військ. Він зазначив, що якщо Альянс не зможе ухвалити рішення про кроки щодо членства України або її гарантії безпеки на саміті у Вільнюсі, "існує чітка можливість того, що деякі країни можуть вжити заходів індивідуально".

Самі НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського до участі у цьому заході.

Дивіться відео, що Кулеба розповів про позицію ООН щодо підриву окупантами Каховської ГЕС і Саміт НАТО:

Вступ України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова стати членом НАТО. Але зараз наша держава чекає, коли Альянс буде готове нас прийняти. Український лідер наголосив, що через агресію країни-окупанта Росії гарантії безпеки важливі не тільки для України, а й для її сусідів.

Заступник Міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що НАТО має запропонувати чіткий алгоритм дій, який потрібно реалізувати Україні та блоку для подальшої євроатлантичної інтеграції Києва. Треба, щоб дорожня карта передбачала конкретний короткостроковий план вступу України до НАТО після перемоги у війні з окупантом Росією. До того ж Києву потрібні конкретні гарантії безпеки, в тому числі і до того, як відбудеться вступ до колективного блоку безпеки Заходу.

У той же час міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зазначав, що вступ України до Північноатлантичного альянсу не буде швидким, щодо цього питання все ще є розбіжності. Українська держава не приєднається до НАТО найближчим часом.

Читайте також:

війна в Україні НАТО вторгнення Росії Дмитро Кулеба Північноатлантичний альянс
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