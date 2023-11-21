Шанс вбити Путіна: у Кремлі відреагували на резонансну заяву Зеленського

На Володимира Путіна вже нібито багато разів робили замах словесно, каже Дмитро Пєсков.

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У Кремлі відреагували на заяву Володимира Зеленського щодо Володимира Путіна / Колаж Главред, фото president.gov.ua, скріншот

Прес-секретар президента країни-агресора РФ Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента Володимира Зеленського у відповідь на питання про те, чи готова Україна ліквідувати при нагоді Володимира Путіна.

За його словами, на Путіна вже нібито багато разів робили замах словесно з України. Про це йдеться в повідомленні пропагандистів з ТАРС.

"Робили замах словесно на Путіна багато разів з України. На самих різних рівнях. Ми прекрасно усвідомлюємо це. І нічого у них (України - ред.) не вийде", - сказав Пєсков.

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Рупор Кремля також в черговий раз повторив російську мантру про те, що мовляв РФ досягне своїх цілей у розв'язаній війні проти України.

Резонансна заява Зеленського

Нагадаємо, Зеленський в інтерв'ю The Sun заявив, що Росія не залишає намірів будь-яким способом усунути українського президента, і Україна в свою чергу також може ліквідувати Путіна, якщо буде така можливість, бо йдеться про захист країни.

На питання, чи скористається Україна шансом вбити Путіна, якщо випаде така можливість, Зеленський відповів: "Це війна − і Україна має всі права захищати свою землю".

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський пережив п'ять спроб замаху на його життя. Президент України Володимир Зеленський пережив щонайменше п'ять спроб замаху на його життя.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про те, що кремлівське керівництво підготувало план відсторонення його від посади. За його словами, в Москві придумали план дестабілізації в Україні під умовною назвою "Майдан-3", а реалізувати його хочуть до кінця 2023 року. Таку заяву глава держави зробив в інтерв'ю таблоїду The Sun.

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