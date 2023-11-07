'Росія вдається до замахів': в ГУР прокоментували загибель помічника Залужного

У розвідці прокоментували інформацію про загибель помічника Валерія Залужного. За інформацією ГУР, Росія вдається до подібних злочинів в Україні.

https://glavred.net/ukraine/rf-pribegaet-k-pokusheniyam-v-gur-prokommentirovali-gibel-pomoshchnika-zaluzhnogo-10514893.html Посилання скопійоване

В ГУР прокоментували причетність Росії до загибелі помічника Залужного / Колаж Главред, фото: УНІАН, УП

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Андрій Юсов прокоментував обставини, що призвели до трагічної загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ, майора Геннадія Частякова. За його словами, росіяни вдаються до подібних операцій на території України. Про це він заявив в ефірі Radio NV.

"Йдеться насамперед про трагедію, звичайно. А яка причина цієї трагедії? Триває слідство. Я переконаний, що воно буде максимально ретельним, оскільки увага до цієї події і суспільний контроль будуть присутні. Ми отримаємо вичерпні відповіді на всі питання", — зазначив Юсов.

Представник Головного управління розвідки (ГУР) додав, що Росія намагається вчининяти подібні злочини на території України.

відео дня

"Але у будь-якому випадку, незалежно від цієї трагічної історії, звичайно, ворог пробує і буде пробувати робити різного роду диверсії, замахи [на життя - ред]. І робота з протидії таким намірам ведеться. Щодо цієї конкретної ситуації, безумовно, треба дочекатися результатів слідства", - резюмував Юсов

Загибель помічника Валерія Залужного - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в результаті необережного поводження з гранатою в селі Чайки (Київська область) загинув військовослужбовець. Загиблий - Геннадій Частяков - працював помічником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Трохи пізніше факт загибелі свого помічника підтвердив і головком ЗСУ Залужний.

Також, Мар'яна Рева, речниця Міністерства внутрішніх справ, розповіла, що особа, яка передала гранати загиблому помічнику головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, перед тим попередила його, що ці гранати є бойовими. Таку інформацію повідомив сам чоловік, який подарував майору Геннадію Частякову фатальний подарунок.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.