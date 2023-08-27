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РФ влаштувала справжнє "полювання": в ГУР назвали число замахів на Буданова

Олексій Тесля
27 серпня 2023, 10:48 оновлено 27 серпня, 10:57
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В результаті нападів на Кирила Буданова ніхто зі співробітників ГУР не загинув.
Буданов
Окупанти намагалися усунути Кирила Буданова / Колаж: Главред, Фото: Рixabay.com, скріншот

Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про замахи на голову ГУР Кирила Буданова.

За його словами, глава військової розвідки України з 2014 року пережив понад 10 замахів на своє життя. Про це він повідомив в ефірі ISLND TV.

Він каже, що до спроб вбити Буданова можна віднести і авіаційно-ракетний удар. При цьому в результаті останніх нападів ніхто зі співробітників ГУР не загинув.

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При цьому представник ГУР зазначив, що навіть під час замахів розвідка, а також її керівництво, не зупиняла своєї роботи.

"Дуже цікаві і забавні були потім спроби російської пропаганди пояснити, що хтось десь потім лікувався, якісь наслідки, там зачіска не та, там ще щось. Дуже забавно, дуже цікаво, продовжуйте витрачати свої зусилля і ресурси", - додав Юсов.

Раніше повідомлялося, що з початку війни Володимир Зеленський пережив понад 12 спроб замахів. Частина замахів допомогло запобігти Центральне розвідувальне управління США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські спецслужби намагалися вчинити замах на життя президента України Володимира Зеленського, однак вони не змогли досягти своєї мети. Про це розповів колишній керівник управління кримінальної розвідки Валерій Кур.

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замах ГУР Кирило Буданов
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