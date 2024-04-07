Північна Корея використовує війну в Україні для випробування своїх ракет - Bloomberg

Використання РФ північнокорейських ракет у війні проти України дає Пхеньяну рідкісний шанс перевірити свою зброю в бою, вважають в Армії США.

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Україно-російська війна дає Північній Кореї можливість отримати цінну інформацію про ракети - каже генерал Флінн / колаж Главред, фотоua.depositphotos.com

Використання країною-агресором РФ північнокорейських ракет у війні проти України дає диктаторському режиму Кім Чен Ина Пхеньяну нечастий шанс перевірити свою зброю в бою. Про це повідомляє західне агентство Bloomberg.

"Я не вірю, що на моїй пам'яті північнокорейська армія мала таку лабораторію на полі бою, яку росіяни дозволили собі мати в Україні", - заявив командувач військами США в Тихоокеанському регіоні генерал Чарльз Флінн.

На його думку, україно-російська війна дає Північній Кореї можливість отримати цінну інформацію з технічних питань і самих боєприпасів. Як каже Флінн, США уважно спостерігатимуть за тим, як це розвиватиметься. Його та інших турбує, що КНДР зможе дізнатися про свою зброю.

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Влада США, Південної Кореї та інші звинуватили КНДР у тому, що вона відправляє в Росію новітні балістичні ракети, здатні нести, зокрема, ядерні боєголовки. І їх, нібито, можна легко приховати, швидко розгорнути і важко збити за допомогою ППО. Американські розвідники вказують на те, що ці ракети можуть бути моделі Hwasong-11 - зброя малої дальності (радіус їхньої дії становить від 380 до 800 кілометрів), яка здатна вражати цілі з високим ступенем точності.

Сам Флінн назвав триваючі випробування балістичних ракет виробництва Північною Кореєю "тривожними і дестабілізуючими".

Що відомо про ракети Х-32? Х-32 (вимовляється "ха тридцять два") - російська крилата ракета повітряного базування класу "повітря-поверхня" дальністю до 1000 км і швидкістю 4000-5400 км/год, розроблена МКБ "Радуга", пише Вікіпедія. Ракета Х-32 була створена після глибокої модернізації ракети Х-22. Випробування нової ракети почалися в 1998 році, а на озброєння її було прийнято в 2016 році. Основні характеристики ракети Х-32: Носій - Ту-22М3М,

швидкість - 4000-5400 км/год, або 1,1-1,5 км/с,

дальність пуску - 600-1000 км,

дальність захоплення РЛС ГСН - 200-300 км (під час пуску з більшої дальності потрібна зовнішня цілевказівка про приблизний район наявності цілі до захоплення цілі ГСН),

висота польоту максимальна - 40 км.

У РФ проблеми з ракетами - новини за темою

Раніше сержант ЗСУ Юрій Гудименко сказав, чому РФ почала більше бити балістикою замість дронів. Українські військові збивають близько 85% ворожих дронів, тому Росії не вигідно атакувати Україну саме безпілотниками. Також він додав, що у росіян точно є проблеми з ракетами, адже якби їх не було, то по нас прилітали б ракети російського виробництва.

Також раніше повідомлялося, що КНДР передала Росії снаряди "з підступом". Північна Корея постачає агресору Росії снаряди півстолітньої давності, сказав представник ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, в ISW розповіли про серйозну проблему окупантів. РФ розконсервувала до 40% резервів танків. "Виробництво" танків у РФ останніми роками - це переважно відновлення і модернізація. Росія може зіткнутися з нестачею техніки в найближчі кілька років.

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