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Північна Корея використовує війну в Україні для випробування своїх ракет - Bloomberg

Дмитро Відоменко
7 квітня 2024, 12:33
Використання РФ північнокорейських ракет у війні проти України дає Пхеньяну рідкісний шанс перевірити свою зброю в бою, вважають в Армії США.
Ракета, Північна Корея
Україно-російська війна дає Північній Кореї можливість отримати цінну інформацію про ракети - каже генерал Флінн / колаж Главред, фотоua.depositphotos.com

Використання країною-агресором РФ північнокорейських ракет у війні проти України дає диктаторському режиму Кім Чен Ина Пхеньяну нечастий шанс перевірити свою зброю в бою. Про це повідомляє західне агентство Bloomberg.

"Я не вірю, що на моїй пам'яті північнокорейська армія мала таку лабораторію на полі бою, яку росіяни дозволили собі мати в Україні", - заявив командувач військами США в Тихоокеанському регіоні генерал Чарльз Флінн.

На його думку, україно-російська війна дає Північній Кореї можливість отримати цінну інформацію з технічних питань і самих боєприпасів. Як каже Флінн, США уважно спостерігатимуть за тим, як це розвиватиметься. Його та інших турбує, що КНДР зможе дізнатися про свою зброю.

відео дня

Влада США, Південної Кореї та інші звинуватили КНДР у тому, що вона відправляє в Росію новітні балістичні ракети, здатні нести, зокрема, ядерні боєголовки. І їх, нібито, можна легко приховати, швидко розгорнути і важко збити за допомогою ППО. Американські розвідники вказують на те, що ці ракети можуть бути моделі Hwasong-11 - зброя малої дальності (радіус їхньої дії становить від 380 до 800 кілометрів), яка здатна вражати цілі з високим ступенем точності.

Сам Флінн назвав триваючі випробування балістичних ракет виробництва Північною Кореєю "тривожними і дестабілізуючими".

Що відомо про ракети Х-32?

Х-32 (вимовляється "ха тридцять два") - російська крилата ракета повітряного базування класу "повітря-поверхня" дальністю до 1000 км і швидкістю 4000-5400 км/год, розроблена МКБ "Радуга", пише Вікіпедія.

Ракета Х-32 була створена після глибокої модернізації ракети Х-22. Випробування нової ракети почалися в 1998 році, а на озброєння її було прийнято в 2016 році.

Основні характеристики ракети Х-32:

  • Носій - Ту-22М3М,
  • швидкість - 4000-5400 км/год, або 1,1-1,5 км/с,
  • дальність пуску - 600-1000 км,
  • дальність захоплення РЛС ГСН - 200-300 км (під час пуску з більшої дальності потрібна зовнішня цілевказівка про приблизний район наявності цілі до захоплення цілі ГСН),
  • висота польоту максимальна - 40 км.

У РФ проблеми з ракетами - новини за темою

Раніше сержант ЗСУ Юрій Гудименко сказав, чому РФ почала більше бити балістикою замість дронів. Українські військові збивають близько 85% ворожих дронів, тому Росії не вигідно атакувати Україну саме безпілотниками. Також він додав, що у росіян точно є проблеми з ракетами, адже якби їх не було, то по нас прилітали б ракети російського виробництва.

Також раніше повідомлялося, що КНДР передала Росії снаряди "з підступом". Північна Корея постачає агресору Росії снаряди півстолітньої давності, сказав представник ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, в ISW розповіли про серйозну проблему окупантів. РФ розконсервувала до 40% резервів танків. "Виробництво" танків у РФ останніми роками - це переважно відновлення і модернізація. Росія може зіткнутися з нестачею техніки в найближчі кілька років.

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Північна Корея війна Росії та України ракетний удар
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