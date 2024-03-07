КНДР передала Росії снаряди "з підступом": у ГУР розкрили деталі

Північна Корея постачає агресору Росії снаряди півстолітньої давності, сказав представник ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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Половина боєприпасів, які КНДР передала Росії, не годяться для стрільби - ГУР / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

КНДР передала Росії понад півтора мільйона артилерійських снарядів для війни проти України. Половина таких боєприпасів не придатні для стрільби або як мінімум потребують перевірки. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

У матеріалі The Times він розповів, що Північна Корея постачає російським окупантам снаряди півстолітньої давності.

"На сьогодні, з огляду на наявну статистику, Росія вже імпортувала 1,5 млн боєприпасів із КНДР, однак ці снаряди було виготовлено в 70-80-х роках. Половина з них не працює, а решту потрібно або відремонтувати, або перевірити перед використанням", - сказав Скібіцький. відео дня

За його словами, Пхеньян, віддаючи росіянам старі снаряди, нарощує своє внутрішнє виробництво і просить у Москви ракетні та підводні технології для розвитку своєї оборонної промисловості.

"Це ще раз доводить, що Росії не вистачає власних виробничих потужностей для швидкого і потужного нарощування виробництва ракет. Якби вона цього не робила, то навіщо просила б про це Північну Корею?" - додав Скібіцький.

Військові в Південній Кореї вважають, що, якщо дивитися на обсяги контейнерів, то можна припустити постачання не півтора, а навіть 3 мільйонів снарядів КНДР від Росії.

"Хоча збройові заводи КНДР працюють на 30% потужності через брак сировини та електроенергії, деякі заводи працюють на повну, насамперед виробляючи зброю і снаряди для РФ", - наголосив південнокорейський міністр оборони Сін Вон Сік.

Росія використовує проти України касетні снаряди З початку повномасштабного вторгнення фахівцями зафіксовано сотні обстрілів касетними боєприпасами РФ в населених пунктах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. У звіті Cluster Munition Coalition 2022 року підраховано 215 загиблих мирних мешканців і 474 поранених, про багатьох з яких не повідомляється. Застосування такої зброї проти цивільних порушує принципи гуманітарного права - отже, є військовим злочином. Це спонукало Міжнародний кримінальний суд розпочати розслідування вчинення військових злочинів РФ на території України, пише BBC.

Снаряди Росії від Північної Кореї

КНДР передає Росії ракети, які загарбники потім атакують Україну. Згідно з відомостями CNN, експерти проаналізували компоненти ракет і дійшли висновку, що більшість із них - виробництва Заходу.

Північна Корея поставила Путіну 1,5 млн снарядів, розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони. За даними відомства, Пхеньян передав Москві снаряди 70-80-х років ХХ століття, з якими в окупантів можуть виникнути проблеми.

Росія отримала від КНДР кілька мільйонів боєприпасів, розповіли журналісти Sky News. Зокрема, Москва могла отримати понад три мільйони снарядів калібру 152 міліметри і ще 500 000 снарядів калібру 122 мм.

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