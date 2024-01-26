Балістика з Північної Кореї: РФ била по Києву новими ракетами – ЗМІ

На уламку фюзеляжу ракети з КНДР досить нехарактерне для РФ маркування.

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Уламок ракети з КНДР / defence-ua

Російські окупанти вдарили по Києву балістичною ракетою північнокорейського виробництва під час однієї з нещодавніх атак.

Про це пише видання Defense Express і публікує фото уламків ракети з КНДР, яку збили в столичному регіоні.

"Її уламки були знайдені жителями столиці, які сфотографували її і відправили до редакції", - йдеться в матеріалі.

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Автори підкреслюють, що на фото зображено досить великий за розмірами уламок фюзеляжу ракети, при цьому у нього досить нехарактерне для російських ракет маркування, яке намагалися стерти.

"Нанесення на ракети великих серійних номерів характерно тільки для КНДР. І нанесення довгих чисел, швидше за все, Пхеньян намагається зробити ілюзію величезної кількості таких ракет у своєму арсеналі. Водночас у РФ взагалі не наносить серійні номери на ракети таким чином", - уточнюють вони.

Військові аналітики зазначили, що точно ідентифікувати уламки і сказати, чи була це ракета моделі KN-23 або KN-24, досить складно.

"Тому що після її збиття уламки, найімовірніше, розкидані на досить значній території. І, як і у випадку з ударом північнокорейської ракети по Харкову, ідентифікація уламків ускладнюється банальною відсутністю інформації, тому що дотепер ці ракети з КНДР не залишали межі країни, окрім випадків, коли вони падали в море", - додали журналісти.

/ defence-ua

Удар РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що вранці 23 січня в Україні оголошено повітряну тривогу - окупанти підняли ракетоносці і запустили ракети по Україні. Ракетного удару країна-агресор завдала, зокрема, і по столиці України. У Києві є постраждалі та руйнування.

Нагадаємо, внаслідок ранкового ракетного удару РФ по Україні п'ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 - постраждали, повідомив глава МВС Ігор Клименко. У Києві внаслідок ракетного удару виникло кілька пожеж.

Як повідомлялося раніше, 23 січня російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Україні. Ворог застосував крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом за ніч зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість випущених ракет - балістичні.

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