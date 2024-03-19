Захід зробить РФ пропозицію в обмін на зупинку війни – переможниця "Битви екстрасенсів"

Тарологиня припускає, що світ захоче домовлятися з Росією у найближчі 3 місяці.

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Захід зробить РФ пропозицію в обмін на зупинку війни/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скрін

Захід може зробити країні-агресорці Росії пропозицію послабити санкції в обмін на те, щоб РФ закінчила війну проти України. Таке передбачення зробила переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова, про що вона сказала на своєму ютуб-каналі.

За її словами, Україна може найближчим часом припинити атакувати Росію, але на країну-агресорку впадуть інші нещастя. Пасинкова зазначає, що те, з чим надалі зіткнеться РФ, буде "результатом жахливих співпадінь або форс-мажорів".

Вона зазначила, що Захід може запропонувати Росії послаблення санкцій в обмін на закінчення війни.

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"Світова спільнота у найближчі 3 місяці пропонуватиме фашистам якісь плюшки, підтримку економіки і захист тільки задля того, щоб вони пішли з нашої землі та зупинили війну. Чи це справедливо після такої кількості крові? Ні, але подивитесь, воно так і буде", – сказала тарологиня.

Хто така Яна Пасинкова Яна Пасинкова - таролог, переможниця 15ого сезону битви екстрасенсів. Часто робить розбір питань на Таро, які хвилюють кожного українця. Має власний YouTube-канал.

Раніше астролог назвала рік, коли закінчиться війна в Україні. Проте у такого завершення війни "будуть свої плюси і мінуси", попередила астролог Поліна Павлова.

Також раніше астролог і таролог Стелла розповіла, що трапиться в Україні, коли війну терміново буде завершено. Вона сказала, коли, як та чим закінчиться війна в Україні.

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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