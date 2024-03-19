Втрати ворога досягають 70%: в ЗСУ розповіли про бої на лівому березі Дніпра

Гуменюк відзначила, що росіяни проводять наступальні операції по всій лінії фронту на півдні, при цьому ворог рідко використовує для наступу бронетехніку.

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На півдні ситуація залишається напруженою, оскільки російські сили не припиняють обстрілів. Вони продовжують використовувати артилерію і дрони для атак на позиції українських військових. Про це в ефірі телемарафону розповіла Наталія Гуменюк, начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України.

"Робота ворога дуже насичена і на правому березі, і на лівому. На лівому ворог намагається вибивати наші підрозділи, але продовжують економити бронетехніку. Ті штурми, що вони провели минулої доби, знову завдали втрат ворогу до 70% складу штурмових груп", – сказала Наталія Гуменюк.

Вона додала, що російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по правобережжю Дніпра. Гуменюк наголошує, що внаслідок таких ударів страждає цивільне населення.

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"Ситуація залишається досить напруженою, тому що ворог не припиняє обстрілів. Зрозуміло, що вони використовують як артилерійський тиск, так і використання дронів типу FPV, Ланцет, інших модифікацій зі скидами", – каже Гуменюк.

Вона відзначила, що значна кількість ворожих дронів та БПЛА "приземляють" силами українських систем РЕБ.

Вона також додала, що багато ворожих дронів Сили оборони "садять" завдяки засобам РЕБ. Гуменюк закликала мешканців, які виявлять подібні боєприпаси, не торкатися їх і негайно повідомляти про це спеціалізованим службам.

Крім того, вона зазначила, що тепер Запорізька область входить до зони відповідальності оперативного командування "Південь".

"Тут ворог теж не припиняє штурмів і намагається атакувати позиції Сил оборони і суходолом. 9 таких штурмів було проведено за минулу добу в напрямку Роботине. Ворог продовжує тиснути, але й тут також продовжує економити бронетехніку", - резюмувала вона.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Бої на півдні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська, ймовірно, захопили село Мирне, яке розташоване на північний схід від Роботиного в Запорізькій області. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни.

Українські сили оборони в районі Роботиного в Запорізькій області отримали підкріплення у вигляді 141-ї піхотної бригади, що є одним з новітніх бойових підрозділів країни.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс разом з військовим командуванням радять Україні продовжувати дії у Криму та продовжувати оборону Сходу.

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