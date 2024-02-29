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"Є проблеми": сержант ЗСУ сказав, чому РФ почала більше бити балістикою замість дронів

Альона Вороніна
29 лютого 2024, 03:10
Українські військові збивають близько 85% ворожих дронів, тому Росії не вигідно атакувати Україну саме безпілотниками.

Юрий Гудименко, ракета
Сержант ЗСУ сказав, чому РФ почала більше бити балістикою замість дронів/ колаж: Главред, фото: Facebook Гудименко, міноборони РФ

Російські окупанти сконцентрувалися на ударах по Україні балістикою, тому що такі удари є результативнішими, ніж атаки дронами.

Країна-агресорка Росія експериментує і намагається застосовувати на фронті те, що для неї буде вигідніше. Про це сказав молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко в інтерв’ю Главреду.

"Просто це (застосування Росією балістики – ред.) ефективніше. Росіяни також експериментують і користуються тим, що дає більше результату. Якщо ми менше збиваємо балістики, то, звичайно, вони будуть користуватись саме нею", – зазначив він.

Гудименко пояснив, що українським військовим вдається збивати велику частину російських дронів, тому окупантам не так вигідно використовувати для ударів саме безпілотники.

"Більш детально за цією історією, мабуть, треба йти ГУР, але якщо ефективність використання "Шахедів", наприклад, по Києву в середньому складала 15 відсотків, тобто 85 відсотків ми збиваємо. То нащо їм витрачати таку кількість "Шахедів" (бо вони реально дорогі), якщо можна витратити балістичну ракету, яка влучить хоча б приблизно біля цілі, але з набагато більш високою ймовірністю", – сказав молодший сержант ЗСУ у відставці.

Також він додав, що у росіян точно є проблеми, адже якби їх не було, то по нас прилітали б ракети російського виробництва.

"Проблеми у росіян, звичайно, є. Якщо б у РФ не було проблем, то по нам би прилітали не північнокорейські ракети, а прилітали б російські з датою виготовлення у 2024 році. Але цього немає", – зазначив Гудименко.

Дивіться інтервʼю Юрія Гудименка Главреду про підсумки 2 років повномасштабної війни:

Хто такий Юрій Гудименко

Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) — український політичний діяч, лідер Руху "Демократична Сокира", у минулому - блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія.

З початку повномасштабного вторгнення - молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське обʼєднання "Мрія"

Удари ракетами і дронами по Україні

Під час ракетно-дронового удару окупантів по Україні в ніч на 26 лютого сили ППО знищили 9 "Шахедів" і 3 ракети Х-59. Окупанти застосували для атаки по Україні сім ракет різних типів і 14 ударних безпілотників "Shahed".

Також у ніч на 27 лютого в Україні лунали вибухи – РФ атакувала з повітря та влаштувала провокацію в Молдові. Один з дронів окупанти направили по траєкторії з перетином україно-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області, Повідомили повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 28 лютого відбулася ще одна нічна атака дронів. Всі цілі збито, в Одесі – пожежа через падіння уламків. Під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого безпілотника пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури.

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новини Росії війна в Україні дрони вторгнення Росії Юрій Гудименко
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