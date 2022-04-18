Секретні військові об'єкти РФ тепер може побачити кожен - Google відкрив доступ на картах

Секретні військові об'єкти РФ тепер може побачити кожен / google.com.ua/maps

Стратегічні та військові об'єкти РФ тепер на Google Maps можна розглянути в максимальній якості.

У сервісі Google Maps в максимальному дозволі тепер можна побачити різноманітні Російські пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони та інше, пише АРМІЯ INFORM.

Дозвіл зображень до 0,5 метра на піксель. Досі вони показувались в набагато гіршій якості, яке не дозволяло розглянути всі деталі.

Наприклад, завдяки знімкам можна оцінити процес робіт на єдиному російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов".

google.com.ua / maps

База зберігання ядерних боєприпасів біля Мурманська.

google.com.ua / maps

Російський винищувач п'ятого покоління Су-57 на льотно-випробувальному центрі Міноборони РФ.

google.com.ua / maps

База, де розміщені "Іскандери".

google.com.ua / maps

​База підводних човнів РФ на Камчатці.

google.com.ua / maps

Нагадаємо, на свіжих супутникових фото тимчасово захопленого російськими окупантами Херсона були зафіксовані нові могили на Херсонському кладовищі.

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