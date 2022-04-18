УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Секретні військові об'єкти РФ тепер може побачити кожен - Google відкрив доступ на картах

18 квітня 2022, 15:18

Google відкрив на своїх картах всі стратегічні і військові об'єкти РФ.

false
Секретні військові об'єкти РФ тепер може побачити кожен / google.com.ua/maps

Стратегічні та військові об'єкти РФ тепер на Google Maps можна розглянути в максимальній якості.

У сервісі Google Maps в максимальному дозволі тепер можна побачити різноманітні Російські пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони та інше, пише АРМІЯ INFORM.

Дозвіл зображень до 0,5 метра на піксель. Досі вони показувались в набагато гіршій якості, яке не дозволяло розглянути всі деталі.

Наприклад, завдяки знімкам можна оцінити процес робіт на єдиному російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов".

false
google.com.ua / maps

База зберігання ядерних боєприпасів біля Мурманська.

false
google.com.ua / maps

Російський винищувач п'ятого покоління Су-57 на льотно-випробувальному центрі Міноборони РФ.

false
google.com.ua / maps

База, де розміщені "Іскандери".

false
google.com.ua / maps

​База підводних човнів РФ на Камчатці.

false
google.com.ua / maps

Нагадаємо, на свіжих супутникових фото тимчасово захопленого російськими окупантами Херсона були зафіксовані нові могили на Херсонському кладовищі.

Читайте також:

viber
підводний човен російські військові російський літак
Реклама
Популярне
Синоптики розповіли, якою буде погода в травні і коли вдарить справжня спекаСиноптики розповіли, якою буде погода в травні і коли вдарить справжня спека День перемоги або новий виток ескалації: як повня 16 квітня змінить хід війни в УкраїніДень перемоги або новий виток ескалації: як повня 16 квітня змінить хід війни в Україні Дружина Романа Сасанчина розсекретила нові подробиці їхнього розставання: дівчина збирається до психіатраДружина Романа Сасанчина розсекретила нові подробиці їхнього розставання: дівчина збирається до психіатра Знищити Кримський міст і Кремль: військовий пояснив, чому ЗСУ не перекидають війну на територію РФЗнищити Кримський міст і Кремль: військовий пояснив, чому ЗСУ не перекидають війну на територію РФ "Кат Алеппо" завалить позиції ЗСУ тілами орків: експерт пояснив методи командувача наступом РФ"Кат Алеппо" завалить позиції ЗСУ тілами орків: експерт пояснив методи командувача наступом РФ
Підтримайте Главред

Останні новини

15:55

Ідолище погане: на Херсонщині окупанти встановили пам'ятник Леніну

15:53

В РФ заговорили про серію терактів в Україні на Великдень і вже вигадали собі "алібі"Відео

15:47

Вибухом дитині відсікло пів пальця: нові подробиці ракетного удару РФ по ЛьвовуВідео

15:25

"Філіп Морріс" тимчасово ввозитиме в Україну тютюнові вироби в упаковці країн ЄС

15:24

Прикмети на 19 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду у Великий вівторокВідео

Реклама
15:20

Сумщина: у пошкоджених багатоповерхівках відремонтували понад 1,5 тис. ліфтів - Тимошенко

15:18

Секретні військові об'єкти РФ тепер може побачити кожен - Google відкрив доступ на картах

15:18

Вучич повторив фейк РФ про "мінування" Україною сербських літаків: Київ різко відповів

15:05

Найсмачніша ванільна паска: дивовижно простий рецепт на Великдень 2022Відео

15:03

"Відтягує на себе війська та озброєння": у розвідці Британії пояснили, як Маріуполь ламає плани РФВідео

14:46

"Війна вже перекинулася на територію РФ": експерт назвав передумови до повалення Путіна

14:37

Везіння в грошах або солідний дохід: хто зі знаків стане щасливчиком тижня 18-24 квітня

14:36

Глава української розвідки розповів, чим можна "розбити" російську арміюВідео

14:05

Щоби троянди пишно цвіли: як приготувати найкраще добриво для квітів зі старого хліба і бур'янів

14:02

Кабмін затвердив тарифи на світло до листопада: скільки платитимуть українці

13:47

"Варварський удар по цивільних": кількість загиблих у Львові зросла до 7, стан 3 поранених – важкийВідео

13:38

"Регіна поїхала кукухою": "голуб миру" Тодоренко постить сторіз про дружбу України з Росією

13:27

Війна в Україні протверезила Путіна: чи наважиться він на ядерний удар та мобілізацію в РосіїПогляд

13:14

Гороскоп на картах Таро на травень 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, РаківВідео

13:12

Медведчук звернувся до Зеленського і Путіна - хоче, щоб його обміняли на людей у МаріуполіВідео

Реклама
13:07

"Ні грама співчуття": експерт пояснив, чому не можна співчувати рідним окупантів

12:36

Армія РФ розпочала наступ на Запоріжжі: 10-тисячне військо йде на Гуляйполе – АрестовичВідео

12:30

Гороскоп на завтра, 19 квітня 2022: Близнюкам - удача, Козерогам - підступи недругів

12:22

На Житомирській трасі поблизу Стоянки відкрили рух тимчасовою переправою – Кубраков

12:11

Ракети раптово поміняли напрямок: львівський депутат повідомив, куди цілилися окупанти

12:03

Полковник РФ заблукав на "навчаннях" в Україні і повернувся додому "двохсотим"Відео

11:54

Тодоренко підтримала Україну? Ведуча повідомила про сварки в родині через політику

11:32

У звільнених районах Житомирщини розмінували 8 населених пунктів – Тимошенко

11:25

Вперше з початку війни: за один день в Україну з Польщі повернулося більше людей, ніж виїхало

11:18

Психолог розповіла, як боротися з надмірним хвилюванням

11:17

Російський пропагандист довів, що РФ б'є по житлових будинках МаріуполяВідео

11:14

Наступ Росії на Донбасі: які завдання мінімум і максимум має намір виконати ПутінПогляд

10:57

Росіяни зайшли в Кремінну, евакуація неможлива через вуличні бої - губернатор Гайдай

10:49

Ворог завдав чотири ракетних удари по Львову: 6 загиблих, 11 постраждалих, зокрема дитина

10:28

Повторить долю Каддафі: Аваков спрогнозував, як помре ПутінВідео

10:24

ЗСУ повернули 10-річній дівчинці відібраний у неї окупантами смартфон

10:20

Гороскоп на сьогодні, 18 квітня 2022: Тільцям – проблеми, Ракам – гроші, Терезам - сюрпризи

10:05

"Я бачив, як він по воді йшов, зуб даю": Потап висміяв стогони Марченко про "месію" Медведчука

09:34

"Є лють": Кулеба відкинув всі закиди з приводу неетичності українців щодо окупантівВідео

09:14

Чому порятунок російського Карфагену - це ілюзіяПогляд

Реклама
09:13

Вранці окупанти обстріляли ракетами Київ, Львів та Дніпропетровщину: над столицею – чорний дим

09:10

"Союзмультфільм щось знав": в РФ злякалися пророцтва про війну в мультику 1973 рокуВідео

08:55

Ворог готується скинути на Азовсталь у Маріуполі багатотонні бомби ФАБ 1000 і ФАБ 3000-журналістВідео

08:23

Моряк, який вижив на крейсері Москва, розповів про "місиво" на кораблі після удару ракетВідео

08:15

Солдати РФ відмовляються виконувати наказ Путіна - понад 100 військових не хочуть повертатися на війну

07:27

Холодноярівці визволили Гусарівку під Харковом: загарбники втратили "Тор", танки і машини постачання

07:13

Українські захисники знищили розвідгрупу військ РФ і вразили понад 100 цілей окупантів

06:40

Під палубою був потужний вибух: у Мережі з'явилися можливі фото крейсера Москва після атаки ракетВідео

06:38

Мінус літак, БПЛА "Орлан-10", а "на десерт" - два Мі-24 і один Ка-52: ЗСУ влаштували пекло окупантам у небі

06:28

9 травня в Росії під загрозою, або чому Кремль мовчить про причини загибелі "Москви"Погляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти