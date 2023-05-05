Секретні мирні ініціативи Ватикану: Папа Римський зустрівся з другою після Кирила людиною в РПЦ

Митрополит Антоній зайняв почесне місце на загальній аудієнції Франциска на площі Святого Петра. З представником РПЦ Папа Римський говорив довше, ніж з іншими.

https://glavred.net/world/sekretnye-mirnye-iniciativy-vatikana-papa-rimskiy-vstretilsya-so-vtorym-posle-kirilla-chelovekom-v-rpc-10467985.html Посилання скопійоване

Папа Римський зустрівся з митрополитом Антонієм / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Папа Римський Франциск у середу, 3 травня, зустрівся з високопоставленим митрополитом Російської Православної церкви Антонієм. Він є другою людиною в РПЦ після Патріарха Кирила, який активно підтримує загарбницьку війну РФ проти України та геноцид українців.

Як повідомляє Еuractiv, зустріч Папи Римського і митрополита Антонія відбулася за кілька днів після того, як понтифік зробив інтригуючий коментар про те, що Ватикан бере участь у місії, спрямованій на припинення війни в Україні.

відео дня

"Митрополит (єпископ) Антоній, фактично номер два в РПЦ, зайняв почесне місце на загальній аудієнції Франциска на площі Святого Петра, а потім був першим, хто вітав Папу в кінці. З Антонієм він розмовляв довше, ніж з іншими", - пише видання.

Мирна ініціатива Папи Римського

Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчої місії, спрямованій на врегулювання війни між Росією та Україною. Глава Католицької церкви висловив надію на можливість стати посередником між сторонами. При цьому він відмовився уточнити будь-які подробиці миротворчої місії.

При цьому Україні нічого не відомо про мирну ініціативу Папи Римського Франциска. Про це пише CNN з посиланням на неназваного українського чиновника, близького до Офісу президента України

"Президент Зеленський не давав згоди на будь-які подібні обговорення від імені України. Якщо переговори відбуваються, то вони відбуваються без нашого відома і без нашого узгодження", - сказав співрозмовник журналістів.

Про те, що країна-агресор Росія не знає про миротворчу місію Ватикану в Україні, у вівторок, 2 травня, заявив і прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

3 травня Державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін заявив, що миротворча місія Папи Римського Франциска щодо завершення війни в Україні відбудеться в будь-якому випадку.

"Миротворча місія відбудеться. Я здивований, що Київ і Москва сказали, що не знають про це", – сказав Паролін.

РПЦ підтримує війну РФ в Україні

Скандальний глава Російської православної церкви патріарх Кирило (Гундяєв) заявляв, що війна в Україні, де російські окупанти вбивають мирних жителів, є "святою справою".

Гундяєв також намагається переконати росіян, що вони гинуть в Україні "за майбутнє своєї країни". Він закликав відкласти внутрішні розбіжності та об'єднатися.

Також у Мережі з'явилося відео, на якому російський священик цинічно заявив, що український народ нібито збився з "шляху істинного".

Також російський поп зачитує жахливі рядки одного псалома.

"Блаженний той, хто візьме немовлят твоїх і розіб'є об камінь", - каже священик.

Інші новини: