УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Секретні мирні ініціативи Ватикану: Папа Римський зустрівся з другою після Кирила людиною в РПЦ

Анна Ярославська
5 травня 2023, 09:20 оновлено 5 травня, 09:26
154
Митрополит Антоній зайняв почесне місце на загальній аудієнції Франциска на площі Святого Петра. З представником РПЦ Папа Римський говорив довше, ніж з іншими.

Митрополит Антоній, Папа Римський Франциск
Папа Римський зустрівся з митрополитом Антонієм / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Папа Римський Франциск у середу, 3 травня, зустрівся з високопоставленим митрополитом Російської Православної церкви Антонієм. Він є другою людиною в РПЦ після Патріарха Кирила, який активно підтримує загарбницьку війну РФ проти України та геноцид українців.

Як повідомляє Еuractiv, зустріч Папи Римського і митрополита Антонія відбулася за кілька днів після того, як понтифік зробив інтригуючий коментар про те, що Ватикан бере участь у місії, спрямованій на припинення війни в Україні.

відео дня

"Митрополит (єпископ) Антоній, фактично номер два в РПЦ, зайняв почесне місце на загальній аудієнції Франциска на площі Святого Петра, а потім був першим, хто вітав Папу в кінці. З Антонієм він розмовляв довше, ніж з іншими", - пише видання.

Мирна ініціатива Папи Римського

Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчої місії, спрямованій на врегулювання війни між Росією та Україною. Глава Католицької церкви висловив надію на можливість стати посередником між сторонами. При цьому він відмовився уточнити будь-які подробиці миротворчої місії.

При цьому Україні нічого не відомо про мирну ініціативу Папи Римського Франциска. Про це пише CNN з посиланням на неназваного українського чиновника, близького до Офісу президента України

"Президент Зеленський не давав згоди на будь-які подібні обговорення від імені України. Якщо переговори відбуваються, то вони відбуваються без нашого відома і без нашого узгодження", - сказав співрозмовник журналістів.

Про те, що країна-агресор Росія не знає про миротворчу місію Ватикану в Україні, у вівторок, 2 травня, заявив і прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

3 травня Державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін заявив, що миротворча місія Папи Римського Франциска щодо завершення війни в Україні відбудеться в будь-якому випадку.

"Миротворча місія відбудеться. Я здивований, що Київ і Москва сказали, що не знають про це", – сказав Паролін.

РПЦ підтримує війну РФ в Україні

Скандальний глава Російської православної церкви патріарх Кирило (Гундяєв) заявляв, що війна в Україні, де російські окупанти вбивають мирних жителів, є "святою справою".

Гундяєв також намагається переконати росіян, що вони гинуть в Україні "за майбутнє своєї країни". Він закликав відкласти внутрішні розбіжності та об'єднатися.

Також у Мережі з'явилося відео, на якому російський священик цинічно заявив, що український народ нібито збився з "шляху істинного".

Також російський поп зачитує жахливі рядки одного псалома.

"Блаженний той, хто візьме немовлят твоїх і розіб'є об камінь", - каже священик.

Інші новини:

війна в Україні Папа Римський РПЦ Ватикан Патріарх Кирило новини України новини України та світу війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Олег Жданов: Удар по Кремлю – сигнал про те, що в Росії вирішили злити Путіна

Олег Жданов: Удар по Кремлю – сигнал про те, що в Росії вирішили злити Путіна

10:18 Ексклюзиви
Секретні мирні ініціативи Ватикану: Папа Римський зустрівся з другою після Кирила людиною в РПЦ

Секретні мирні ініціативи Ватикану: Папа Римський зустрівся з другою після Кирила людиною в РПЦ

09:20 Світ
У Росії скасують більшість парадів до 9 травня під приводом удару БПЛА по Кремлю - ISW

У Росії скасують більшість парадів до 9 травня під приводом удару БПЛА по Кремлю - ISW

08:54 Світ
Всі головні новини

Останні новини

10:18

Олег Жданов: Удар по Кремлю – сигнал про те, що в Росії вирішили злити ПутінаЕксклюзив

10:12

"Не треба було починати операцію": у Мережі розповіли про велику сварку Патрушева і Путіна

10:08

Для частини українців зробили нові правила отримання пенсій: хто потрапив під зміниВідео

09:45

Різкий зліт цін і загроза "блекауту": в Україні підвищують тарифи на електроенергію

09:42

"Сі Цзіньпін закликав військових бути готовими": у США назвали два сценарії Китаю щодо Тайваню

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:20

Секретні мирні ініціативи Ватикану: Папа Римський зустрівся з другою після Кирила людиною в РПЦ

08:54

У Росії скасують більшість парадів до 9 травня під приводом удару БПЛА по Кремлю - ISWВідео

08:35

"Ката Маріуполя" Мізинцева призначили заступником командира найманців Пригожина

08:22

Китай підіграв РФ: хоче разом з Москвою "врегулювати" війну в Україні

Реклама
08:19

Україна не може стояти за цією атакою на КремльПогляд

08:01

Гороскоп на сьогодні 5 травня 2023: Ракам буде туго з фінансами, а Дівам пора на відпочинокВідео

07:47

США зробили "все можливе" : у Білому домі озвучили заяву про підготовку ЗСУ до контрнаступу

07:32

"Шойгу, Герасимов - тварі": Пригожин сказився і показав "гору" трупів "вагнерівців"Відео

07:09

У боях за Україну загинув батько двох дітей з Волині: він пішов на фронт добровольцем

06:38

Вночі у Дніпрі лунали вибухи: що відомо на даний момент

06:07

Чому атака на Кремль виглядає як інсценуванняПогляд

05:00

Чим підстригти траву в домашніх умовах: 4 кращих інструменту для дачника

04:00

"Буде багато жертв": РФ готує жорсткі теракти - таролог

03:20

Найвдаліший рецепт: млинці ніколи не прилипнуть до сковороди - додаємо 2 краплі секретної рідиниВідео

03:00

Експерт розповів, як ЗСУ можуть боротися з російською артилерієюВідео

Реклама
02:33

Несамовита головоломка: лише люди з вражаючим IQ можуть знайти інопланетянина на весільному фото

02:02

"Так, її заклинило!": Волочкову підняли на сміх за фото на Мальдівах

01:32

"У росіян зараз великий депресняк": Світан пояснив, навіщо РФ може вдарити по БанковійВідео

01:05

Контурний боб - приголомшлива стрижка 2023, що може стати родзинкою кожної жінки влітку

00:51

Чому 5 травня нещасний день: прикмети і що не можна робитиВідео

00:30

Мусієнко розповів, наскільки перевага РФ у повітрі є критичною для УкраїниВідео

00:16

Що потрібно зробити 6 травня, щоб кішка щастя в будинок принесли: прикмети і що не можна робитиВідео

04 травня, четвер
23:51

Астрологи розкрили таємницю: названо 5 знаків зодіаку, які завжди говорять правду в обличчяВідео

23:33

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, від чого у російських пілотів трясуться колінкиВідео

23:20

"Люблю": Оля Полякова публічно звернулася до українського герояВідео

23:17

Жінка годувала своїм грудним молоком рідну внучку: як так вийшло

23:07

Втратив керування: у центрі Києва збили BayraktarВідео

22:26

Частково втратив зір: такого президента Володимира Зеленського в окулярах ще не бачилиВідео

22:23

Все в диму і вогні, люди з іконами моляться прямо на вулиці: в РФ сильна пожежа охопила ціле село

22:06

"Готують великий розгром": астролог назвала 4 міста України, яким загрожує велика небезпекаВідео

21:11

Вибухи в Києві: безпілотник збили прямо над Майданом Незалежності - почалася пожежаВідео

21:04

"Залишу посаду міністра і поїду жити в село": Кулеба розповів про плани після перемоги УкраїниВідео

20:49

У Туреччині на саміті сталася потужна бійка між депутатами України та делегацією з РосіїВідео

20:25

"Ми були за крок від ядерного удару": Путін двічі мало не віддав наказ про удар по Україні - експерт

19:57

РФ приписала Америці атаку на Кремль: у розвідці США впевнені, що Путін не застосує ядерну зброюВідео

Реклама
19:55

Вся сяє: Олена Зеленська в шикарному вбранні приїхала на коронацію Чарльза IIIВідео

19:41

Україна могла вдарити по Кремлю, але це зробили інші: Світан - про сценарії атакиВідео

19:27

Сергій Стерненко. Удар по Кремлю перелякав росіян, Україна візьме БєлгородВідеоблоги

19:20

Основна версія удару по КремлюПогляд

19:04

"Очікуємо дещо": Зеленський заявив про готовність до контрнаступу ЗСУВідео

18:40

Картинка-головоломка "підірве" ваш мозок: потрібно за 10 секунд знайти астронома

18:29

В Україні можуть зникнути паспорти-книжечки: Рада розгляне питання

18:29

Розлученого Жадана застукали з популярною співачкою, що гуляють "за ручку"

18:00

Ніякої ядерки не будеПогляд

17:59

Пережив батька на три місяці: у свій день народження на війні загинув молодий спортсмен

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти