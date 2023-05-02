Україна найімовірніше не переможе у війні цього року - генерал США

Марк Міллі вірить в успіх ЗСУ під час контрнаступу, однак він переконаний, що досягнути політичних цілей - перемоги над окупантами - цьогоріч Україна не зможе.

https://glavred.net/ukraine/ukrajina-nayimovirnishe-ne-peremozhe-u-viyni-cogo-roku-general-ssha-10467460.html Посилання скопійоване

Україна може не встигнути перемогти РФ цього року / Колаж фото 93-а ОМБр Холодний Яр, скріншот з відео

Українські військові готуються до масштабного контрнаступу на фронті та звільнення українських територій. Однак цього року Україна може не вибороти перемогу. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Міллі, повідомляє Foreign Affairs.

Натомість він зазначив, що в України є всі можливості для початку контрнаступу. За його даними, партнери допомогли навчити та оснастити озброєнням "близько 9 бригад", зокрема бронетанкових.

"У них (українців - Главред) є можливості для оборони, значно поліпшені в порівнянні з тим, що було всього рік тому. Я не хочу припускати, можуть вони чи не можуть провести наступальну операцію в найближчі тижні. Це буде залежати від них. Але вони готові атакувати або захищатися", – сказав Міллі.

відео дня

Міллі допускає будь-який з можливих варіантів - значний успіх ЗСУ з повним обваленням оборони окупантів, частковий або обмежений успіх, а також ймовірність не досягнення успіху.

Він не вірить в те, що українські військові чи російські окупанти зможуть досягнути "своїх політичних цілей".

"Я думаю, що це буде дуже складно, дуже складно. І, чесно кажучи, я не думаю, що це можливо в цьому році", - сказав Міллі.

Контрнаступ українських військових

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що під час запланованого контрнаступу Україна матиме головне завдання – визволення всіх окупованих територій. За його словами, "найближчим часом усі побачать очікувані результати".

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що контрнаступ ЗСУ буде вирішальним етапом для всієї України. Підготовка до контрнаступу вже вийшла на фінішну пряму. Резніков назвав три головних фактори для успішного контрнаступу: наявність озброєння, підготовлені й навчені захисники, які знають свій план і забезпечення наступу всіма необхідними речами.

Британське видання The Guardian зазначало, що контрнаступ Збройних сил України стане вирішальним випробуванням для України. На успіх Сил оборони України впливатимуть фактори, що від них не залежать, зокрема – забезпечення боєприпасами та погодні умови.

Дивіться відео Главреда про контрнаступ ЗСУ та битву за південь:

Інші новини: