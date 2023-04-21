Путінський патріарх Кирило назвав вбивство українців "святою справою"

Московський патріарх Кирило Гундяєв намагається об'єднати росіян, щоб ті йшли на війну в Україну.

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Патріарх Кирил назвав війну в Україні "святою справою" / Колаж фото 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, УНІАН

Скандальний глава Російської православної церкви патріарх Кирило (Гундяєв) цинічно заявив, що війна в Україні, де російські окупанти вбивають мирних жителів, є "святою справою". Про це повідомляє The Guardian.

Гундяєв також намагається переконати росіян, що вони гинуть в Україні "за майбутнє своєї країни". Він закликав відкласти внутрішні розбіжності і об'єднатися.

"Сьогодні нам дуже потрібно бути єдиними... Ворожнеча один до одного - це як зрада Вітчизни ... У нас буде сила, якої будуть боятися ті, хто мріє погубити землю російську", - сказав патріарх Кирил.

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Він також закликав росіян не боятися смерті і йти на війну.

"Ідіть мужньо до виконання свого військового обов'язку. І не забувайте, що якщо ви помрете за свою батьківщину, ви будете з Богом в його царстві, в славі і у вічному житті", – говорив Кирило.

Підтримка патріархом Кирилом війни РФ проти України

Нагадаємо, російський патріарх Кирило активно підтримує війну Росії проти України. Раніше він активно закликав вбивати українців. Дії російського диктатора Путіна він виправдовував, зокрема, тим, що нібито "позиція НАТО могла спровокувати країну-агресорку РФ на війну".

Пізніше російський патріарх Кирило Гундяєв цинічно заявив, що росіяни та українці є "одним народом", у якому відбувся "політичний розкол". Він похвалив російську церкву за те, що вона нібито "робить все, щоб українці та росіяни не стали ворогами".

Після цього патріарх Кирило погрожував усьому світу. Він цинічно заявив, що настане кінець світу, якщо хтось буде намагатися знищити РФ. Йому здалося, що нині під загрозою перебуває "весь людський рід".

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