УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Угода США та Росії з безпеки у Європі: Лавров назвав терміни початку перемовин

22 грудня 2021, 12:48

Вашингтон і Москва погодили умови подальшої дискусії сторін, сказав Сергій Лавров.

США Росія
Росія збирається обговорити з США і НАТО проекти угод з безпеки вже в січні 2022 року - Лавров / Reuters

Росія і США планують вже в січні 2022 року провести перші перемовини щодо гарантій безпеки у Європі. Сторони вже погодили умови подальшої дискусії. Москва в січні планує провести консультації і з країнами Північноатлантичного альянсу в рамках обговорення другого документа з безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Як повідомляє ТАСС, він розповів про те, що помічник президента РФ Юрій Ушаков і помічник господаря Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван вже узгодили умови подальшої дискусії сторін. Перемовини з безпеки між Москвою і Вашингтоном повинні відбутися вже в січні наступного року.

читайте такожДві вимоги США щодо Донбасу: у Байдена поставлять умову Росії щодо "угоди" – Bloomberg"Відбулася серія розмов на рівні зовнішньополітичних помічників президентів Росії і США (Юрія Ушакова і Джейка Саллівана). І за підсумками чергового контакту, по суті справи, узгоджені організаційні модальності подальшої роботи. Узгоджено, що на самому початку наступного року першим раундом повинен бути двосторонній контакт між нашими і американськими перемовниками, їх імена вже названі, вони прийнятні для обох сторін", - зазначив Лавров.

Також він додав, що РФ також у січні збирається обговорити з країнами НАТО другий документ з питань безпеки.

"Ми плануємо в осяжній перспективі, теж в січні хочемо це зробити, задіяти і перемовний майданчик для обговорення другого документа, проекту угоди між Росією і країнами НАТО", - підкреслив Сергій Лавров.

Реклама

Дивіться відео ТСН - як у США відреагували на вимоги Росії щодо України

Проекти договорів США та Росії з безпеки

Міністерство закордонних справ РФ 17 грудня опублікувало два документи, які ініціювала Москва – проект договору Росії та США про гарантії безпеки і угода щодо заходів забезпечення безпеки США, Росії і НАТО.

У документах йдеться про те, що Росія наполягає на забезпечення гарантій Москві з боку Заходу щодо відмови України від курсу на Північноатлантичний альянс і нерозширення НАТО на схід. Також росіяни і американці не повинні використовувати території інших держав для нападу один на одного.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі сказала, що США не збираються вести перемовини з Росією з питань європейської безпеки без участі Євросоюзу та країн-партнерів. Вашингтон не готовий йти на поступки в питаннях, пов'язаних з правом держав вести свою суверенну політику.

У НАТО сказали, що перемовни щодо безпеки з Росією повинні враховувати і позицію Альянсу, пов'язану з побоюваннями з приводу дій Москви. Перед тим, як запускати дискусію, російська держава повинна досягти прогресу у врегулюванні конфлікту з Україною.

viber
новини Росії новини США МЗС Росії Сергій Лавров
Зараз ви переглядаєте новину «Угода США та Росії з безпеки у Європі: Лавров назвав терміни початку перемовин». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Як змусити "жіноче щастя" рясно та пишно цвісти - влаштовуємо рослині SPA-процедуриЯк змусити "жіноче щастя" рясно та пишно цвісти - влаштовуємо рослині SPA-процедури Знаки зодіаку, для яких зустріч 2022 року стане особливою: астролог сказав, кому бути напоготовіЗнаки зодіаку, для яких зустріч 2022 року стане особливою: астролог сказав, кому бути напоготові У моду на зиму 2022 повернулися теплі черевики жіночі надзвичайної краси з непередбачуваних 60-хУ моду на зиму 2022 повернулися теплі черевики жіночі надзвичайної краси з непередбачуваних 60-х Гороскоп на сьогодні 21 грудня 2021: Тільцям – вороги, Терезам - втрати, Скорпіонам - успіхГороскоп на сьогодні 21 грудня 2021: Тільцям – вороги, Терезам - втрати, Скорпіонам - успіх "Росія не прощає своїх дітей": викладачка університету Драгоманова плаче за Україною"Росія не прощає своїх дітей": викладачка університету Драгоманова плаче за Україною
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
14:04

Прямі перемовини Зеленського з Путіним і США: Арахамія оголосив про сценарій щодо Донбасу

13:52

"Є нюанси": Федоров розповів, коли і як за ковідну тисячу можна буде купити лікиВідео

13:21

Православний календар на січень 2022: важливі церковні свята і дати

13:17

Як правильно загадати бажання на Новий Рік 2022, щоб воно неодмінно збулося

13:00

Гороскоп на завтра 23 грудня 2021: Левам - неймовірний шанс, Терезам - гроші, Стрільцям - небезпечні спокусиВідео

Реклама
12:54

Зміниться все - імідж, місце проживання, коханий: гороскоп на січень 2022 року для ТельцівВідео

12:48

Угода США та Росії з безпеки у Європі: Лавров назвав терміни початку перемовинВідео

12:30

Прикмети на 23 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

12:20

Кинули на голови бетонну плиту: у Дніпрі компанія молодих людей жорстоко вбила двох безхатьків

12:14

У Києві за програмою Зеленського цілодобово і без вихідних добудовують Дарницький міст

12:04

Конституційний суд визнав законною заборону в Україні серіалів і фільмів з РФ

12:01

Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра

12:00

Скандал в інфекціонці Миколаєва: головлікаря Федорову, яка просила кисень і гроші, звільнили

11:22

Найкрутіша пластика, але є недолік: пластичний хірург вказав на нюанс на обличчі Софії Ротару

11:21

НАТО привело у підвищену боєздатність Сили швидкого реагування на тлі російської загрози – ЗМІВідео

10:55

Найсмачніша бюджетна закуска на Новий рік 2022: готувати дуже швидкоВідео

10:27

У Львові багатодітна жінка народила 16-го малюка

10:10

У переповненому дітьми готелі під Вінницею сталася пожежа, загинула 19-річна дівчинаФотоВідео

09:55

"Шкіра стала товстіша": Олена Кравець розповіла, як змінився Зеленський за час президентстваВідео

09:40

Хотіла губи-"вареники": у Дніпрі школярка вколола олію і ледь не залишилася без частини обличчяВідео

Реклама
09:25

Вугілля, Порошенко і війська на кордоні: іронія, що ж ти робишПогляд

09:00

Що подарувати на Новий рік 2022: ідеї особливих подарунків для всієї родини новости компании

08:35

Коронавірус 22 грудня: в Україні за добу понад 6 тисяч нових хворих і 301 смерть

08:33

"Швидкість зараження Велика": у ВООЗ розповіли, у скількох країнах знайшли Омікрон

08:33

Гороскоп на сьогодні 22 грудня 2021: Тільцям - великі витрати, Ракам - важлива зустріч, Стрільцям - труднощіВідео

08:10

Черепно-мозкова травма та розхитані зуби: у Рівному побили фельдшера швидкої, який приїхав на викликВідео

07:36

Дієтолог пояснила, який алкоголь і скільки варто пити в новорічні святаВідео

07:32

Чим замінити майонез в салатах Олів'є та Оселедець під шубою й чи варто це робити - відповідь дієтологаВідео

07:03

Ім'я Анна (Ганна): значення, доля і сумісність з іншими іменами

06:53

"Неправдива й провокаційна риторика": у Держдепі відповіли на слова Шойгу про "американські ПВК" на Донбасі

06:31

На Омікроні усе не завершиться: чому коронавірус в 2022 році нікуди не зникнеПогляд

06:03

Гороскоп на січень 2022 року обіцяє Близнюкам незліченне багатство і бурхливий романВідео

05:50

В Україні зібрали рекордний за історію врожай зерна та олійних культурВідео

05:40

Легендарний салат Цезар на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить блюдо неповторнимВідео

05:29

Найгарніший нюдовий новорічний манікюр 2022, який пасуватиме під будь-яке святкове вбранняФотоВідео

05:19

Белла Хадід ледь прикрила розкішні груди і повну наготу брендованим поясом

05:08

Як змусити "жіноче щастя" рясно та пишно цвісти - влаштовуємо рослині SPA-процедуриВідео

04:30

Експерт пояснив, чи не небезпечно для організму постійно їсти часникВідео

04:20

З днем ангела, Анна - привітання в прозі, своїми словами, душевні картинки для іменинниці

03:54

У третини людей з легкою формою COVID-19 не лишається антитіл – головний санлікар

Реклама
03:30

Нові зони карантину в Україні з 23 грудня: "червоними" залишаться тільки два регіониВідео

02:48

"Геля з СВ-шоу" актриса Радміла Щоголева розповіла про близькість з Андрієм ДанилкоВідео

02:33

"Це не питання крові": Іван Дорн зізнався в любові до української мовиВідео

02:16

В Україні зміниться ціна на сир: у чому причина

02:06

Які продукти потрібно виключити з новорічного меню - відповідь експерта

01:30

Названо найнебезпечніше місце в будинку, де найчастіше можна травмуватисяВідео

01:15

До чого сниться колишній: тлумачення відомих сонників

00:49

Під Новий рік може вдарити мороз до -30, а лютий буде затяжним: синоптик уточнив прогноз на зимуВідео

00:12

Прикмети на 22 грудня: що не можна робити в день святої Анни і як не потрапити в бідуВідео

21 грудня, вівторок
23:44

Малюк у реанімації, батько під арештом: нові подробиці пологів дівчинки від вітчимаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти