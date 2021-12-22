Угода США та Росії з безпеки у Європі: Лавров назвав терміни початку перемовин

Росія збирається обговорити з США і НАТО проекти угод з безпеки вже в січні 2022 року - Лавров / Reuters

Росія і США планують вже в січні 2022 року провести перші перемовини щодо гарантій безпеки у Європі. Сторони вже погодили умови подальшої дискусії. Москва в січні планує провести консультації і з країнами Північноатлантичного альянсу в рамках обговорення другого документа з безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Як повідомляє ТАСС, він розповів про те, що помічник президента РФ Юрій Ушаков і помічник господаря Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван вже узгодили умови подальшої дискусії сторін. Перемовини з безпеки між Москвою і Вашингтоном повинні відбутися вже в січні наступного року.

читайте такожДві вимоги США щодо Донбасу: у Байдена поставлять умову Росії щодо "угоди" – Bloomberg"Відбулася серія розмов на рівні зовнішньополітичних помічників президентів Росії і США (Юрія Ушакова і Джейка Саллівана). І за підсумками чергового контакту, по суті справи, узгоджені організаційні модальності подальшої роботи. Узгоджено, що на самому початку наступного року першим раундом повинен бути двосторонній контакт між нашими і американськими перемовниками, їх імена вже названі, вони прийнятні для обох сторін", - зазначив Лавров.

Також він додав, що РФ також у січні збирається обговорити з країнами НАТО другий документ з питань безпеки.

"Ми плануємо в осяжній перспективі, теж в січні хочемо це зробити, задіяти і перемовний майданчик для обговорення другого документа, проекту угоди між Росією і країнами НАТО", - підкреслив Сергій Лавров.

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Проекти договорів США та Росії з безпеки

Міністерство закордонних справ РФ 17 грудня опублікувало два документи, які ініціювала Москва – проект договору Росії та США про гарантії безпеки і угода щодо заходів забезпечення безпеки США, Росії і НАТО.

У документах йдеться про те, що Росія наполягає на забезпечення гарантій Москві з боку Заходу щодо відмови України від курсу на Північноатлантичний альянс і нерозширення НАТО на схід. Також росіяни і американці не повинні використовувати території інших держав для нападу один на одного.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі сказала, що США не збираються вести перемовини з Росією з питань європейської безпеки без участі Євросоюзу та країн-партнерів. Вашингтон не готовий йти на поступки в питаннях, пов'язаних з правом держав вести свою суверенну політику.

У НАТО сказали, що перемовни щодо безпеки з Росією повинні враховувати і позицію Альянсу, пов'язану з побоюваннями з приводу дій Москви. Перед тим, як запускати дискусію, російська держава повинна досягти прогресу у врегулюванні конфлікту з Україною.