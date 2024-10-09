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У Росії закінчуються Су-57: у The Telegraph розкрили, чому РФ припинила виробництво

Юлія Закрепа
9 жовтня 2024, 18:59оновлено 9 жовтня, 20:22
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Санкції, запроваджені Заходом, "придушили" постачання цього критичного обладнання необхідних для Су-57.
У Росії закінчуються Су-57: у The Telegraph розкрили, чому РФ припинила виробництво
У Росії закінчуються Су-57 / колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

У країні-агресорці Росії призупинилося виробництво винищувачів Су-57 "Felon". Всьому виною західні санкції, навіть попри можливість їх обходу.

"Очевидно, що російська військова промисловість сильно залежить від західних компонентів, зокрема в електроніці", - пояснює українська аналітична група Frontelligence Insight.

Як зазначає видання The Telegraph, санкції, запроваджені Заходом, "придушили" постачання цього критичного обладнання. У результаті "виробництво Су-57 опинилося під загрозою", підсумували в Frontelligence Insight.

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Вивчаючи російські документи, Frontelligence Insight, виявила деякі з основних "вузьких місць", зокрема аттенюатор WA36 і блоки живлення. Ці компоненти є частиною MPPU-50, німецького пристрою для калібрування системи зв'язку на Су-57.

Раніше "Сухой" міг легально імпортувати MPPU-50 і запчастини для MPPU-50, тепер він повинен незаконно купувати їх у третіх сторін.

У Росії закінчуються Су-57: у The Telegraph розкрили, чому РФ припинила виробництво
Що відомо про літак Су-57 / Інфографіка: Главред

"Враховуючи, що російське військове виробництво продовжувало збільшуватися у 2023 і 2024 роках, очевидно, що вони знаходять способи контрабанди ключових компонентів або закуповують китайські замінники, щоб підтримувати виробництво", - зазначає Frontelligence Insight.

Але нелегальний імпорт потребує часу, зусиль і грошей - і сповільнив темпи виробництва нових Су-57 і, ймовірно, збільшив вартість літака.

"Крім того, МіГ-35 став економічнішим, що також має велике значення", - додав співразмовник The Telegraph.

Аргументи проти Су-57 і відновлення виробництва старіших і простіших типів реактивних літаків "стають ще сильнішими зараз, коли російська промисловість намагається отримати важливі іноземні компоненти".

Ураження ЗСУ російського СУ-57

8 червня 2024 року Сили оборони України завдали удару по російському аеродрому "Ахтубинск" Астраханської області РФ, що знаходиться за 589 кілометрів від українського кордону. Внаслідок операції спершу повідомили про ураження одного найсучаснішого російського винищувача Су-57.

Згодом в ГУР заявили, що уражених винищувачів Су-57 могло бути два. При цьому у відомстві лише констатували сам факт ураження, однак не розповіли ні про засоби ураження, ні про те, чия це операція. Однак ураження російського Су-57 стало першим випадком в історії.

За підрахунками авторів статті, на озброєнні Росії залишилося трохи більше 30 Су-57, третина з них тестові моделі, потенційно позбавлені частини запланованої електроніки. Це "мізерна сила для авіації, яка розгортає близько тисячі винищувачів на передовій - і яка втратила сотню з них у боях в Україні з лютого 2022 року2.

"Вражаюче те, що темпи поставок нових Су-57, здається, впали - значно - між 2023 і 2024 роками. Зазвичай темпи поставок нових типів винищувачів збільшуються з року в рік для даного багаторічного замовлення, оскільки працівники набувають досвіду та економії", - пише видання.

Знищення російської авіації - останні новини

Нагадаємо, що Україна ударами ATACMS здатна знищити десятки Су-34. Бойова авіація російських окупантів, яка щодня тероризує Україну, розташована на аеродромах менш ніж за 200 кілометрів від лінії кордону.

Армія України знищила 15-й російський Су-34 за останні два тижні. Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук повідомив, що ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник ВКС Росії Су-34. Ворожий літак знищено на східному напрямку.

Під Волгоградом розбився російський винищувач Су-34. Міністерство оборони країни-агресорки заявило, що екіпажу літака вдалося катапультуватися. У Міноборони РФ також уточнили, що політ виконувався без боєкомплекту.

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