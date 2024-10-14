Спалили Ту-134: ГУР заявило про знищення військово-транспортного літака в РФ

На військовому аеродромі "Оренбург-2" згорів російський літак ТУ-134, повідомили в ГУР.

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У Росії на аеродромі спалили військово-транспортний літак Ту-134 / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, скріншот з відео ГУР

У ніч з 12 на 13 жовтня у Росії знищено військово-транспортний літак Ту-134. Він згорів на російському військовому аеродромі "Оренбург-2". Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

"Спалили ворожу Тушку ― на Росії знищено військово-транспортний літак Ту-134", - зазначили в повідомленні.

В ГУР розповіли, що на аеродромі "Оренбург-2", де базувався Ту-134, спалахнула потужна пожежа, яка знищила літак. Він належав до 117-го військово-транспортного авіаполку РФ.

відео дня

Цей тип радянських літаків використовується, зокрема, для транспортування керівного складу Міноборони Росії.

"ГУР МО України нагадує ― кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату", - наголосили військові.

Дивіться відео нищівної пожежі в РФ, під час якої згорів Ту-134:

На аеродромі "Оренбург-2" знищено Ту-134 / Фото: скріншот

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, російська окупаційна армія зазнала значних втрат на війні в Україні протягом тижня з 7 по 13 жовтня. Було знищено літак та гелікоптер ворога, а також майже 10 систем ППО. За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка, Росія втратила близько 8460 військових та 1662 одиниці техніки.

Також приблизно за 50 км від лінії фронту було збито російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Удар, ймовірно, завдав український винищувач F-16 Fighting Falcon, згідно з інформацією Forbes. Це було б першим випадком знищення пілотованого літака ворога з наданого західними партнерами озброєння.

Як повідомляв Главред, інформацію про знищення Су-34 підтвердили російські військові блогери, які також зазначили, що екіпаж винищувача загинув. Можливими причинами втрати Су-34 можуть бути технічні несправності або людська помилка. Проте ISW зазначає, що російський винищувач міг збити український F-16 під час скидання авіабомб.

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