Найбільший пакет військової допомоги: Великобританія передає Україні сотні танків і БТР

У новий пакет увійде ескадрон танків "Challenge 2" з броньованими евакуаційними та ремонтними машинами.

Війна в Україні / 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка, pixabay

Великобританія оголосила своє остаточне рішення про передачу Україні рекордного пакету військової допомоги.

Як повідомив сіністр оборони Великобританії Бен Уоллес, його країна передасть українським військовим найбільш значний на сьогодні пакет військової допомоги, пише The Guardian.

"У новий пакет увійде ескадрон танків "Challenge 2" з броньованими евакуаційними та ремонтними машинами, 8 гармат AS90 і далі їх кількість буде збільшено", - сказав він.

Крім цього в список увійшли:

100 тис. артилерійських снарядів;

100 вдосконалених ракет;

десятки БпЛА;

100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР "Бульдог";

запасні частини для підтримки українських танків і броньованих машин.

"Сьогоднішній пакет є "важливим збільшенням можливостей України". Це означає, що вони можуть перейти від існування до вигнання російських військ з української землі", - сказав Волес.

Він також зазначає, що Велика Британія очікує чергового наступу російських військових. Тому союзники України повинні прискорити колективні зусилля, щоб економічно і військово тиснути на Росію.

При цьому рішення про такий пакет допомоги робить Великобританію першою західною країною, яка постачатиме українцям основні бойові танки.

Довідка:

Challenger 2 ("Суперник")

Основний бойовий танк сухопутних військ Великобританії. Бойова маса 75 тонн, екіпаж 4 людини.

Озброєння:

Гармата 120-мм L30E4;

Довжина ствола, калібрів 55;

Боєкомплект гармати 52;

Приціли: комбінований стабілізований SAGEM з вбудованим лазерним далекоміром, Нічний тепловізорний, телескопічний монокулярний, перископічний панорамний стабілізований;

Кулемети: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм l37a2.

Допомога Україні

Нагадаємо, в рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Україна в рамках великого пакету військової допомоги також отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

Раніше стало відомо, що Україна і Франція домовилися про передачу нашій країні систем протиповітряної оборони.

Від Німеччини Україна отримає в якості військової допомоги 26 високопрохідних автомобілів з крюковим навантаженням HX 8x8.

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