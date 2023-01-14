"Це важливіше, ніж танки Leopard": Польща надасть Україні нову військову допомогу - Кулеба

Очільник МЗС наголосив, що на сьогодні лише три великі теми з усього спектру номенклатури озброєння залишаються "закритими".

Кулеба заінтригував новинами з Польщі про постачання нової зброї/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН

Польща постачатиме Україні нові види зброї. Відповідне рішення прийняв польський уряд, новини про це з’являться у січні.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час бесіди з журналістом Вадимом Карп'яком. Він наголосив, що допомога, яку Україна отримає від Польщі, серйозніша навіть за танки Leopard.

"Притому, що всі зосередилися на танках, я хочу відзначити Польщу. Те, що вирішив уряд Польщі, і з'являться в січні ці новини ще щодо постачання зброї в Україну, і танків зокрема. Це ще важливіше, ніж Leopard", – розповів Кулеба.

Він зазначив, що на сьогодні "закритими" залишаються лише три великі теми з усього спектру номенклатури озброєння. За його словами, йдеться про танки, літаки і ракети далекого радіусу дії.

Також він додав, що Україна зараз за півкроку до вирішення теми танків.

Україна може отримати танки Leopard

Нагадаємо, Кулеба зазначав, що Україна зовсім скоро зможе повністю розв'язати питання надання танків. Він зазначив, що вже 5 країн готові передати Україні танки Leopard. Глава українського МЗС додав, що метою України є ціла танкова бригада з Leopard.

11 січня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передасть Україні роту важких німецьких танків Leopard 2 в рамках міжнародної коаліції. Орієнтовно, це близько 14 танків.

Німеччина поки відмовляється передавати Україні танки Leopard. Канцлер ФРН Олаф Шольц сказав, що Берлін все ж не виключає можливості передачі танків Україні. Однак німецька держава зробить це тільки разом з країнами-союзниками.

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