Путін хоче розколоти Захід: через загрозу сильнішого наступу варто посилити допомогу Україні – Болтон

Глава Кремля планує більше натиснути на Європу в економічному плані для того, щоб змусити союзників менше допомагати Україні.

Путін хоче розколоти Захід, заявив Джон Болтон/ УНІАН, скрін

Російський диктатор Володимир Путін намагається розколоти західних союзників України, щоб послабити підтримку української армії. Для цього він може тиснути не так на США, як на Європу. Одним із важелів впливу диктатора РФ уже став економічний тиск.

Про це заявив ексрадник президента США з нацбезпеки, колишній постпред Америки при ООН Джон Болтон в ефірі телемарафону. Він наголосив, що для збільшення тиску на Європу Кремль уже зробив певні кроки, наприклад, "майже точно підірвав Nord Stream".

"Путін сподівається створити економічний тиск на Європу, в якій і так спад, щоб зробити зиму максимально некомфортною. Це паралельно з тим, що він намагається досягти бомбардуваннями енергетичної інфраструктури в Україні, щоб зламати волю українського народу. Це йому не вдасться", – зазначає політик.

Хто такий Джон Болтон Джон Роберт Болтон – американський політик-республіканець і дипломат. Був заступником держсекретаря США з контролю за озброєннями (2001-2005 р.), послом США в Організації Об'єднаних Націй (з 2005 по 2006 рік), радником президента США з національної безпеки (2018-2019 р.), пише Вікіпедія.

Він не відкидає варіанту, що країна-агресорка РФ може піти у новий масштабний наступ, тому до цього потрібно готуватися.

Також Болтон наголосив, що потрібно посилити санкції проти Росії. Економічні обмеження уже сильно вдарили по російській економіці, але Україна страждає більше. Тому важливо, щоб для РФ ціна за це зросла ще більше.

Болтон заликав збільшити постачання зброї Україні для захисту від Росії.

Раніше політичний аналітик і колишній народний депутат України Тарас Чорновіл зазначав, що Путін у глухому куті, війна йтиме до його ліквідації або повалення. У війні проти України російська політична верхівка шляхів відступу для себе не залишила, наголосив він.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначав, що диктатор РФ Володимир Путін намагається налякати українців можливим новим масовим наступом у січні або лютому для того, щоб схилити Україну до переговорів.

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