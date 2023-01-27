Потужні ракети і довгоочікувані танки: Німеччина передає новий пакет допомоги для ЗСУ

У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.

Німеччина / pixabay , defenceredefined.com.cy

Збройні Сили України отримають від Німеччини новий пакет допомоги. У прес-службу уряду країни повідомляють, що Німеччина надасть ракети для комплексів ППО IRIS-T.

В прес-службі відзначають, що частина техніки буде поставлятися зі складів Бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.

У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.

У новий пакет увійшло наступне:

ракети для комплексів ППО IRIS-T;

тринадцять вантажівок;

дві 15-тонні вантажівки;

дванадцять сідлових тягачів і 4 напівпричепа;

дванадцять машин для охорони кордону;

два пікапи.

Німеччина також опублікувала інформацію про допомогу, яку Україна отримає в майбутньому:

14 основних бойових танків Leopard 2 a 6 з боєкомплектом;

дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3;

дві РЛС повітряного спостереження;

64 сідлових тягача і 72 напівпричепа.

Допомога Німеччині

Нагадаємо, Україна отримає танки Leopard 2. Німеччина прийняла рішення не тільки поставити їх Києву, але і дозволити іншим країнам відправляти Leopard Україні. Крім того, вже незабаром німці почнуть вчити українських солдатів управляти такими танками.

У Кремлі з побоюванням відреагували на рішення ФРН щодо танків Leopard 2 для України. У директорській Путіна пригрозили Берліну "наслідками". Мовляв, такий крок "залишить неминучий слід" на відносинах двох країн.

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