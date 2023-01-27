"Ці танки згорять": президент Хорватії вибухнув істеричною заявою через допомогу Україні

Зоран Миланович цинічно заявив, що передача танків Україні може "затягнути війну".

Президент Хорватії оскандалився через заяву про постачання танків Україні / Колаж фото Вікіпедія

Танки, які передають у якості військової допомоги Україні, лише "затягнуть війну". Про це заявив президент Хорватії Зоран Миланович, повідомляє N1.

Він цинічно додав, що передачею танків США і Росія не дійдуть згоди, а "танки згорять". Миланович боїться через те, що "світ рухатиметься до третьої світової війни".

"Можливо, ці танки згорять, можливо, дійдуть до Криму, але без Хорватії. Я завжди виступатиму за це. Ті, хто хоче догодити комусь у Брюсселі, можуть виступати за це, але я не буду", – сказав Миланович.

Він відмовився передавати Україні зброю і заявив, що Хорватія не братиме у цьому участь. Натомість він додав, що "Німеччина воює з Росією".

"Міністр закордонних справ Німеччини сказав, що ми маємо об'єднуватися, тому що, цитую, ми воюємо з Росією. Я цього не знав. Можливо, Німеччина знову воює з Росією, щасти їм, можливо, у них усе вийде краще, ніж 70 років тому", – сказав Миланович.

Йому також здалося, що нині у політиці нібито коїться "божевілля".

Україна отримає танки Leopard 2

Раніше у ЗМІ повідомляли, що Шольц після декількох місяців коливань ухвалив рішення про передачу танків Leopard Україні. Зазначалося, що Німеччина відправить Києву як мінімум одну роту танків Leopard 2A6. (Танкова рота зазвичай складається із 10 танків, але згідно зі стандартами НАТО вона включає у себе 14 танків).

Після того, як німецькі ЗМІ повідомили про рішення Шольца передати Україні танки Leopard 2, голова ОП Андрій Єрмак написав про те, що танки потрібні державі для відновлення своєї територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. Він наголосив, що кілька сотень танків допоможуть українським військовим у боротьбі проти РФ.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

У Москві нервово відреагував на інформацію про постачання Україні західних танків для протидії агресії РФ. Нові поставки бронетехніки ЗСУ "затягнуть" війну, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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