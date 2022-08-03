УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Шредер зустрівся з Путіним і заявив, що Кремль хоче переговорів про завершення війни

3 серпня 2022, 09:50

Герхард Шредер вважає, що угоду щодо зерна можна поступово розширити до припинення вогню. Також німецький політик озвучив низку неоднозначних заяв.

Путін, Шредер
Герхард Шредер перебуває в дружніх стосунках з главою Кремля Путіним / kremlin.ru

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що президент РФ Володимир Путін нібито хоче переговорів і дипломатичного вирішення війни в Україні.

Німецький політик, який перебуває в дружніх стосунках з главою Кремля, розповів, що їздив до Москви і зустрічався там з лідером РФ.

"Хороша новина полягає в тому, що Кремль хоче рішення шляхом переговорів", - сказав Шредер в інтерв'ю тижневику Stern.

"Перший успіх - це угода щодо зерна, можливо, її можна поступово розширити до припинення вогню", – додав він.

Крім того, Шредер озвучив низу неоднозначних заяв. Зокрема, він назвав війну "помилкою російського уряду".

"Якщо дивитися на проблеми, які дійсно актуальні, то їх можна вирішити. Наприклад, "абсурдно", що Україна повинна відвоювати Крим військовим шляхом. З приводу членства в НАТО навіть президент України Володимир Зеленський сказав, що "є альтернатива, така як збройний нейтралітет України, без членства в НАТО, як у Австрії", - додав ексканцлер Німеччини

Шредер також запропонував зробити Донбас чимось схожим на швейцарський кантон.

"У Росії існують реальні побоювання, які підживлюються історією. І, на жаль, вони виправдані", - резюмував німецький політик у дусі російської пропаганди.

Дивіться новини Донбасу онлайн:

Переговори України та Росії

27 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова до відновлення переговорів з Росією, коли Київ знову зможе діяти з позиції сили. Час для діалогу з Москвою ще не настав.

3 липня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував імовірність переговорів між Україною та Росією. Він перерахував умови для початку переговорів між Києвом та Москвою.

"Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача військових злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України", - озвучив список Подоляк.

Російський політик і громадський діяч Леонід Волков вважає, що президент країни-агресорки Володимир Путін ймовірно почне новий етап "спецоперації" в Україні. Це буде примус до перемир'я, що дозволить оформити анексію, дасть паузу в кілька років для підготовки наступного етапу війни.

Інші новини:

війна в Україні НАТО Володимир Путін Герхард Шредер новини України та світу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:22

Нікітюк зворушила мережу до сліз історією про біженців з Маріуполя

10:06

"Зовсім не схожі на людські": Волочкова без бюстгальтера налякала людей

09:55

В мене погана новина - вони не зупинятьсяПогляд

09:50

Шредер зустрівся з Путіним і заявив, що Кремль хоче переговорів про завершення війниВідео

09:45

6600 грн для пенсіонерів-біженців: чиновники пояснили, як можна отримати допомогу від ООН

Реклама
09:32

Армія РФ може атакувати Авдіївку з території окупованої Донеччини - ISWВідео

09:30

Як швидко розм'якшити заморожене вершкове масло: чотири дійсних способи

09:24

"Заблукав у пошуках спортзалу": ЗСУ "закінчили" кар'єру тренера з дзюдо з Пермі

08:46

"Нема чого ховатися за спідницями, треба допомагати": в РНБО звернулися до чоловіків, які тікають за кордонВідео

08:40

"Голова варить": Гордон зробив несподівану заяву про хворобу ПутінаВідео

08:37

Гороскоп на сьогодні, 3 серпня 2022: Ракам - недоброзичливці, Дівам -образа, Водоліям - здійснення мріїВідео

08:05

ЗСУ влаштували окупантам фаєр-шоу в окупованій МакіївціВідео

07:54

Різні вуха, зріст і звички: замість Путіна на публіці з'являються його двійники - БудановВідео

07:02

Під ранок окупанти вдарили по двох мирних містах: у Харкові та Миколаєві пролунали вибухиВідео

06:42

ЗСУ завдали потужного удару по базі російських військових у ЧорнобаївціВідео

06:00

Контрнаступ на півдні неможливий, але Україна може вдарити по РФ в іншому місці - Віктор Андрусів

05:40

Чи можна їсти піцу кожного дня

05:10

Удома будуть гроші, щастя та любов: які коти притягують до будинку удачу

05:08

Надія Мейхер у відвертому топі поманила неосяжною зоною декольте

04:42

Що потрібно зробити з томатами у серпні, щоби плоди були солодкими й соковитими

Реклама
04:40

У Кривому Розі фанатка Росії сміливо розгулювала містом у ворожій формі

04:10

2 універсальні сумки для жінок після 40 років, які можна носити роками і до всьогоФото

03:45

ЗСУ застосують на фронті тактику 3D – військовий експертВідео

03:43

"Ти пенсіонерка, а не тінейджер!": 63-річну Мадонну захейтили за відверте відеоВідео

03:10

Україна попливе: синоптики попередили про потужну зливу та неймовірний штормВідео

02:55

Дружина Андрія Макаревича поскаржилася на 4-місячного сина

02:40

"Великі катастрофи і багато жертв": астролог назвала 5 міст України, які чекають великі втратиВідео

02:33

Гороскоп на серпень 2022: як одягатися знакам, щоб залучити в життя позитив і благополуччяВідео

02:03

Свіжий болгарський перець - джерело корисних речовин: він покращує пам'ять і допомагає при облисінні

01:34

Військовий експерт пояснив, яких російських ракет потрібно боятися найсильніше

00:51

Прикмети на 3 серпня: які 3 речі не можна робити, щоб не принести в будинок хворобиВідео

00:41

"А як інакше?": Лайма Вайкуле вийшла на сцену з прапором УкраїниВідео

00:28

Випадає волосся і можна померти: які кабачки їсти не можна

00:02

А що, є що масажувати: Кіркоров на сцені приголубив свою гідність рукою дівчиниВідео

02 серпня, вівторок
23:51

Новоспечені "слуги народу": хто потрапив до Ради замість Костіна й СовгиріВідео

23:40

Лобода показала молодшу дочку і пояснила, що не так з її ім'ям

23:24

Як збільшити груди за допомогою стиснення: новий лайфхак від Собчак

23:14

Російська актриса заборонила своїм дітям повертатися в РФ

23:13

Жданов пояснив, чому США та інші партнери не дають Україні достатньо зброїВідео

22:54

"Не описати словами, там просто пекло": Зеленський про ситуацію в Пісках та Авдіївці

Реклама
22:22

Ідуть в запої: у лавах окупантів зросла непокора офіцерам і міжетнічні конфліктиВідео

22:19

Прикмети на 4 серпня: 3 заборони не можна порушувати в день Марії, щоб біду в будинок не впуститиВідео

22:17

До Стамбулу прибуло перше судно з українською кукурудзоюВідео

22:11

Три проєкти 1+1 media претендують на перемогу в престижній премії Promax Europe Awards 2022 новости компании

21:56

Не залишиться ні сліду: 5 ефективних способів відіпрати застарілі жирні плями

21:39

Катерина Бужинська налякала фанатів хворобливою худорбою

21:17

Потужна атака по Львівщині: два вибухи, ракети влучили по військовій частиніВідео

21:03

"На потреби, спричинені варварською війною РФ": Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро допомогиВідео

20:59

"Це не повпливає на переговори": у Зеленського відреагували на визнання азовців "терористами" в РФВідео

20:51

Проблеми і неприємності на кожному кроці: 4 знаки зодіаку вступлять в смугу невдач на три місяціВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти