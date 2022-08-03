Шредер зустрівся з Путіним і заявив, що Кремль хоче переговорів про завершення війни

Герхард Шредер перебуває в дружніх стосунках з главою Кремля Путіним / kremlin.ru

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що президент РФ Володимир Путін нібито хоче переговорів і дипломатичного вирішення війни в Україні.

Німецький політик, який перебуває в дружніх стосунках з главою Кремля, розповів, що їздив до Москви і зустрічався там з лідером РФ.

"Хороша новина полягає в тому, що Кремль хоче рішення шляхом переговорів", - сказав Шредер в інтерв'ю тижневику Stern.

"Перший успіх - це угода щодо зерна, можливо, її можна поступово розширити до припинення вогню", – додав він.

Крім того, Шредер озвучив низу неоднозначних заяв. Зокрема, він назвав війну "помилкою російського уряду".

"Якщо дивитися на проблеми, які дійсно актуальні, то їх можна вирішити. Наприклад, "абсурдно", що Україна повинна відвоювати Крим військовим шляхом. З приводу членства в НАТО навіть президент України Володимир Зеленський сказав, що "є альтернатива, така як збройний нейтралітет України, без членства в НАТО, як у Австрії", - додав ексканцлер Німеччини

Шредер також запропонував зробити Донбас чимось схожим на швейцарський кантон.

"У Росії існують реальні побоювання, які підживлюються історією. І, на жаль, вони виправдані", - резюмував німецький політик у дусі російської пропаганди.

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Переговори України та Росії

27 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова до відновлення переговорів з Росією, коли Київ знову зможе діяти з позиції сили. Час для діалогу з Москвою ще не настав.

3 липня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував імовірність переговорів між Україною та Росією. Він перерахував умови для початку переговорів між Києвом та Москвою.

"Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача військових злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України", - озвучив список Подоляк.

Російський політик і громадський діяч Леонід Волков вважає, що президент країни-агресорки Володимир Путін ймовірно почне новий етап "спецоперації" в Україні. Це буде примус до перемир'я, що дозволить оформити анексію, дасть паузу в кілька років для підготовки наступного етапу війни.

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