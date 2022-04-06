"Сам не застрелиться": історик спрогнозував сценарій близької смерті Путіна

Історик спрогнозував сценарій близької смерті Путіна/ Reuters

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи помре своєю смертю. Проте поки що важко сказати, чи буде нагадувати сценарій його кончини історію зі смертю Ніколае Чаушеску або Адольфа Гітлера.

Таку думку висловив історик Олександр Алфьоров в ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що Путін і його режим застосовують такі ж самі методи, як свого часу Сталін.

При цьому історик вважає, що російському президенту не вистачить сміливості застрелитися самому.

"Але навряд чи Путін застрелиться сам, адже такі диктатори – абсолютно сцикливі люди, які не мають мужності вчинити самогубство", – каже історик.

За словами Алфьорова, можна розраховувати на те, що в якийсь момент випустять свій праведний гнів хлопці, яким він набрид.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що мета російського диктатора Володимира Путіна контролювати всю Україну досі не змінилася. У НАТО не бачать ознак того, що глава Кремля змінив свої цілі, хоч зараз РФ і концентрує свої сили для наступу на Схід України.

Нагадаємо, після звірств російських військових в Україні США вдарили санкціями по дочках Путіна, сім'ї Лаврова і Медведєву.

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