Путін досі хоче всю Україну, війна може тривати роками – генсек НАТО/ Reuters

Мета російського диктатора Володимира Путіна контролювати всю Україну досі не змінилася. У НАТО не бачать ознак того, що глава Кремля змінив свої цілі, хоч зараз РФ і концентрує свої сили для наступу на Схід України.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, CNN. Він не відкидає того, що війна може тривати навіть роками.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін змінив своє прагнення контролювати всю Україну, а також переписати міжнародний порядок, тому ми повинні бути готові до довгострокової перспективи. Ми повинні бути реалістами і розуміти, що це може тривати довго, багато місяців або навіть роки", – зазначив Столтенберг.

У середу і четвер, 6-7 квітня, очільники МЗС країн НАТО проведуть зустріч, на якій обговорять посилення підтримки України в умовах війни. Зазначається, що Україна закликала надати танки і винищувачі додатково до тієї військової допомоги, яку вже надав Захід для захисту від російської агресії.

Столтенберг зазначає, що надавати Києву військову допомогу важливо.

"Я не буду вдаватися в усі подробиці того, яке саме озброєння надають союзники, але я можу сказати, що в цілому те, що роблять союзники, має велике значення, включаючи деякі більш важкі системи в поєднанні з більш легкими системами", – наголосив він.

Крім цього, генсек Північноатлантичного альянсу звернув увагу, що війна в Україні матиме довгострокові наслідки для безпеки Європи, незалежно від того, коли вона закінчиться.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА заявив, що загарбники стягують в Луганську область техніку та живу силу і готуються до наступу. За його словами, вони планують закінчити підвезення всіх резервів і дні через 3-4 будуть намагатися проводити наступ.

Раніше повідомлялося, що росіяни з перших днів окупації селища Бородянка під Києвом розстрілювали там мирних мешканців і житлові будинки. Населений пункт зруйнований майже повністю. Особливо це стосується багатоповерхівок. Орки бомбили будинки і забороняли діставати людей з-під завалів.

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