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Меркель попросила Путіна вплинути на Білорусь через ситуацію з мігрантами

10 листопада 2021, 14:18

Канцлер Німеччини назвала білоруський режим неприйнятним.

Меркель і Путін
Меркель назвала Білоруський режим неприйнятним / Reuters

Президент РФ Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході телефонної розмови в середу, 10 листопада, обговорили ситуацію з мігрантами, які намагаються нелегально проникнути в ЄС з території Білорусі.

Лідери обох країн висловили заклопотаність гуманітарними наслідками кризи з мігрантами на білоруському кордоні. Своєю чергою Меркель назвала білоруський режим "абсолютно неприйнятним" та попросила Путіна вплинути на ситуацію, повідомляє пресслужба уряду ФРН.

"Канцлер наголосила, що використання мігрантів проти Європейського Союзу через Білоруський режим є нелюдським і абсолютно неприйнятним та звернулася до президента Росії вплинути на Мінськ", – додають в повідомленні.

Приплив мігрантів до ЄС через Білорусь

Вранці 8 листопада в мережі з'явилося відео, як до кордону з Польщею висунулася велика колона мігрантів з країн Близького Сходу. За деякими даними, їх може бути понад тисячу. У Міноборони Польщі заявили, що мігранти прийшли на кордон під контролем білоруських силовиків і опублікували фото з групою чоловіків у камуфляжній формі та масках.

Пізніше мігранти побудували наметовий табір на польсько-білоруському кордоні. З ранку 9 листопада Польща на невизначений час закрила прикордонний перехід у Кузниці на кордоні з Білоруссю в обох напрямках.

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Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував Польщу за концентрацію військ біля білоруських кордонів та попередив про небезпеку підключення до міграційної кризи Росії.

Нагадаємо, що з червня 2021 року білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати транзит мігрантів до країн Євросоюзу. Спочатку жертвою обрали Литву, потім - Латвію та Польщі.

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