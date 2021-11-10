У Білорусі назвали Крим "російською територією" : у МЗС України негайно відповіли

У МЗС Білорусі зробили провокаційну заяву / УНІАН

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що окупований Росією Крим "є зараз російською територією".

За його словами, позиція Білорусі щодо Криму "залишається такою, якою була"

"Ми розуміємо в реальності, що Крим є зараз російською територією. Давайте виходити з цього", - сказав Володимир Макей.

Реакція МЗС України

Відомство попередило Мінськ про непоправні наслідки у відносинах між країнами, у разі визнання півострова російською територією.

"У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на висловлювання міністра закордонних справ Білорусі про Крим", - зазначив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко в коментарі "РБК Україна".

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читайте такожЗеленський розповів, як окуповані Крим і Донбас стали екологічними бомбамиЗа його словами, МЗС виходить з того, що офіційно як і раніше Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах.

"Зміна підходу Білорусі для де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин",- додав прес-секретар.

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