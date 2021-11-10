У Білорусі назвали Крим "російською територією" : у МЗС України негайно відповіли

Відомство попередило Мінськ про непоправні наслідки.
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що окупований Росією Крим "є зараз російською територією".
За його словами, позиція Білорусі щодо Криму "залишається такою, якою була"
"Ми розуміємо в реальності, що Крим є зараз російською територією. Давайте виходити з цього", - сказав Володимир Макей.
Реакція МЗС України
Відомство попередило Мінськ про непоправні наслідки у відносинах між країнами, у разі визнання півострова російською територією.
"У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на висловлювання міністра закордонних справ Білорусі про Крим", - зазначив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко в коментарі "РБК Україна".
читайте такожЗеленський розповів, як окуповані Крим і Донбас стали екологічними бомбамиЗа його словами, МЗС виходить з того, що офіційно як і раніше Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах.
"Зміна підходу Білорусі для де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин",- додав прес-секретар.
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