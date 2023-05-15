Забинтована рука і мішки під очима: хворий Лукашенко вперше з 9 травня вийшов на публіку

Прес-служба Лукашенка опублікувала його фото з підписом, що він "працює в центральному командному пункті ВПС і військ ППО".

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Лукашенко / Колаж Главред, фото Пул першого

Білоруські пропагандисти показали свого диктатора Олександра Лукашенка вперше з 9 травня.

У Мережі опублікували перші кадри з Лукашенком. Повідомляється, що Лукашенко сильно хворий і через це останнім часом його майже не було видно на публіці.

"Перший сьогодні працює в Центральному командному пункті ВПС і військ ППО. Заслухає доповідь про організацію та виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони. Подія починається прямо зараз. Скоро подробиці!",- пишуть ЗМІ.

відео дня

Олександр Лукашенко / Пул першого

Моніторинговий проект Belarusian Hajun, проаналізувавши фото, звернув увагу, що його рука знову забинтована.

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресор РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Замість цього самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляло, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою і кардіологічні захворювання.

В Держдумі країни-агресори Росії підтвердили хворобу Лукашенка, однак намагаються переконати, нібито "нічого смертельного в цьому немає". Заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін зазначив, нібито "це не ковід", а Лукашенко "просто потрібен відпочинок".

Дивіться відео про те, як Росія може відібрати владу у Лукашенка на тлі хвороби:

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