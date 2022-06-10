"Взагалі дика дурість": Гіркін повідомив про безпорадність "армії ДНР" на Донбасі

Гіркін повідомив про безпорадність "армії ДНР" на Донбасі/ скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) відреагував на заяву "штабу" псевдореспубліки про те, що їхні військові почали штурм міста Слов'янськ.

За словами Гіркіна, зараз і в майбутньому, це завдання як для терористів, так і для армії РФ, є нездійсненним.

"Для того, щоб подібні заяви отримали якесь підгрунтя - російським військам і частинам "ЗС ДНР" треба, хоча - б, просунутися до рубежу Хрестище-Райгородок. Тоді можна буде говорити про"початок боїв за Слов'янськ". Поки - в кращому випадку - бої йдуть за підступи до Слов'янська", - пояснив Гіркін.

Він зазначив, що місто, разом з Карачуном і Краматорськом перетворене на суцільний укріп-район.

читайте також"Скоро бойових шаманів підключать!": навіть Гіркін чадить з марення пропагандистів про Зеленського"Штурмувати в лоб - взагалі дика дурість. Але я, відверто кажучи, вважаю, що заява зроблена для "підняття бойового духу" - не більше того. Навряд чи у ЗС РФ і ЛДНР знайдуться зараз сили, щоб наступати на Слов'янськ, не завершивши операцію по оточенню Лисичанська, де наш наступ йде з великими труднощами і важкими боями, а в останні кілька діб - відверто "буксує", - підсумував Гіркін.

Раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російські загарбники домоглися незначних успіхів на північ від Слов'янська в Донецькій області. Однак, щоб пройти далі і дістатися до міста, окупантам потрібно буде форсувати річку Сіверський Донець.

Раніше глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти оголосили 12 червня новою "датою захоплення Сєвєродонецька". Російським загарбникам ніяк не вдається захопити місто, тому їм доводиться постійно відкладати їх дедлайни.

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