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Росіяни глушили GPS-сигнал літака британського міністра оборони - Reuters

Дмитро Відоменко
14 березня 2024, 17:44
За словами джерела, проблеми з сигналом GPS у літака британського міністра оборони Гранта Шаппса спостерігалися приблизно протягом півгодини.
Шаппс, хакери
Росіяни глушили GPS-сигнал літака британського міністра оборони Гранта Шаппса - ЗМІ / колаж Главред, фото "Вікіпедія" і ua.depositphotos.com

Країна-агресор Росія, імовірно, глушила сигнал на літаку міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на своє джерело в уряді Її Величності.

Країна-агресор Росія, як вважають у Вайтхоллі, заглушила супутниковий сигнал на літаку, який використовував міністр оборони Грант Шаппс для перельоту з Польщі назад до Великої Британії.

За словами джерела, проблеми з сигналом GPS спостерігалися приблизно впродовж півгодини, коли літак пролітав неподалік від російського балтійського ексклава - міста Калінінград. Мобільні телефони більше не могли підключитися до інтернету, і пілоти літака були змушені використовувати альтернативні методи визначення його місця розташування.

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Офіційних коментарів Міністерство оборони Її Величності поки що не дає.

Хто такий Грант Шаппс ?

Грант Шаппс (англ. Grant Shapps) - британський політик.Міністр оборони Великої Британії з 31 серпня 2023 року; до цього обіймав посади міністра транспорту (2019-2022), міністра внутрішніх справ (19-25 жовтня 2022 року)[2] і міністра енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності (2023), повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, як раніше заявив британський міністр закордонних справ Девід Кемерон, Велика Британія допускає кільцевий обмін ракетами з Німеччиною з метою допомоги Україні. Зокрема, Лондон може відправити Україні Storm Shadow, а натомість отримати від Берліна Taurus.

"Ми готові розглянути всі варіанти, щоб домогтися максимального ефекту для України... Але не повідомлятиме жодних подробиць і не розповімо нашим опонентам, що ми плануємо", - пояснив дипломат.

При цьому Кемерон відкинув побоювання, згідно з якими передача крилатих ракет може призвести до ескалації війни.

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новини Великобританії російські хакери
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