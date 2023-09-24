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Новопризначений міністр оборони Британії дав Україні потужну обіцянку

Аліна Дембіцька
24 вересня 2023, 17:32 оновлено 24 вересня, 17:32
Результати останніх опитувань показують, що більшість республіканців погоджуються з тим, що США повинні робити менше, щоб допомогти Україні.
Грант Шеппс
Грант Шеппс дав Україні потужну обіцянку / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay.com

Новопризначений міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що його країна продовжить стояти пліч-о-пліч з Україною, незалежно від результатів виборів у США наступного року. Про це повідомляє CNN.

Як пише видання, в Сполучених Штатах республіканці розділилися у своїй підтримці президента України Володимира Зеленського. Результати останніх опитувань показують, що більшість республіканців погоджуються з тим, що США повинні робити менше, щоб допомогти Україні у війні з країною-агресоркою Росією.

Опитування CNN, яке було проведене у серпні, показало, що зараз більшість американців проти дозволу на збільшення фінансування для України, а серед республіканців кількість проти зросла до 71%.

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У зв'язку з цим журналісти запитали Шеппса, що зробить Сполучене Королівство, якщо президентом буде обраний республіканець, і він вирішить припинити підтримку України з боку США. Грант Шеппс зазначив, що підтримка України з боку Лондона є "непохитною".

"Мине деякий час, перш ніж ми побачимо, що станеться на республіканських виборах, але ми будемо продовжувати стояти пліч-о-пліч з нашими друзями в Україні. Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану вторгнутися до сусіда, а потім продовжувати рух на захід. І абсолютно важливо, щоб Путін не зміг увійти до демократичного сусіда без наслідків, і саме тому Британія твердо стоїть, і ми продовжуватимемо це робити", - підкреслив Шеппс.

У Британії – новий глава Міноборони

Нагадаємо, 31 серпня 53-річний британський політик Бен Воллес подав у відставку з посади міністра оборони Великої Британії. Прем'єр-міністр Ріші Сунак прийняв відставку Уоллеса. Бен Воллес обіймав посаду міністра оборони з 2019 року, після приходу до влади Бориса Джонсона.

У липневому інтерв'ю газеті Times Бен Воллес говорив про бажання піти з політики в ході запланованих перестановок в Кабінеті міністрів. За його словами, він хотів би повернутися до життя поза політикою.

Посаду міністра оборони Великої Британії після звільнення Бена Воллеса зайняв глава міністерства енергетики Грант Шеппс. Посада глави Міноборони Великої Британії – вже п'ята для Шеппса в Кабінеті міністрів за останній рік. Зокрема, він встиг попрацювати міністром транспорту, міністром внутрішніх справ, держсекретарем з бізнесу, енергетики та промислової стратегії, міністром енергетики.

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